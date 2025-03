Rozmowy o koalicji z miliardami euro w tle. Niemcy szukają pieniędzy dla Bundeswehry

Spis treści

Obecnie między CDS/CSU a SPD toczą się rozmowy koalicyjne na temat powołania przyszłego wspólnego rządu niemieckiego, według wypowiedzi F. Merz przyszłego kanclerza — chce on te rozmowy zakończyć do Wielkanocy. Tematami rozmów między partiami jest kwestią pieniędzy dla Bundeswehry, niedawno na łamach Portalu Obronnego pisaliśmy o tym, że politycy niemieccy dyskutują o nowym funduszu specjalnym na wzmocnienie obronności, który miałby wynosić nawet 200 miliardów euro, czyli dwa razy więcej niż specjalny fundusz ogłoszony przez Scholza w 2022 roku.

Wielkie pieniądze dla Bundeswehry na stole

Według doniesień niemieckiego Bild oraz agencji Reuters, obecnie obydwie niemieckie parte dyskutują nad utworzenie dwóch specjalnych funduszy, potencjalnie wartych setki miliardów euro, jednego na obronę i drugiego na infrastrukturę. Według informacji mediów ekonomiści doradzający tym partiom szacują, że na fundusz obronny potrzeba około 400 miliardów euro (415 miliardów dolarów), a na fundusz infrastrukturalny od 400 do 500 miliardów euro. Agencja Reuters podała, że ​​inne opcje są wciąż rozpatrywane na poziomie technicznym. Jednak ścieżka dwóch specjalnych funduszy — nadal przy starym Bundestagu przegłosowa jeszcze marcu — jest uważana za najbardziej obiecującą.

Politycy mają nadzieję, że Zieloni i FDP mogą wesprzeć inicjatywę przyszłego rządu do powołania specjalnych funduszy, zanim zostanie utworzony nowy rząd z tego względu, że po wyborach parlamentarnych w Niemczech skrajnie prawicowa AfD i Lewica zdobyły wystarczającą liczbę mandatów, by utworzyć mniejszość blokującą w Bundestagu. To może doprowadzić do możliwości weta w kluczowych głosowaniach, co może utrudnić m.in. przyznanie dodatkowych pieniędzy niemieckiej armii.

Europie potrzeba 250 miliardów euro rocznie na obronność

Jak zwracają uwagę niemieckie media, poza oczywiście problemami w przepchnięciu takiego funduszu w Bundestagu pojawiła się także obawa o bezpieczeństwo Niemiec po zachowaniu Trumpa wobec Zełenskiego. Dlatego konieczne są duże pieniądze na poprawę funkcjonowania Bundeswegy ze świadomością opuszczenia USA Europy. Instytut Gospodarki Światowej w Kilonii (IfW Kiel) i Brukselski Instytut Badawczy Bruegel niedawno przeprowadziły badanie, w którym oszacowały zapotrzebowanie na sprzęt wojskowy w całej Europie. Według ich analiz gdyby w przyszłości ochrona ze strony Stanów Zjednoczonych miała zostać wycofana, europejskie siły zbrojne musiałyby utworzyć 50 nowych brygad. Brygada składa się z około 5000 żołnierzy; autorzy badania mówią o łącznej liczbie 300 000 żołnierzy. Ponadto potrzeba 1400 nowych czołgów bojowych i 2000 bojowych wozów piechoty. Ponadto Europa powinna produkować rocznie około 2000 pocisków dalekiego zasięgu. Aby to osiągnąć, europejskie wydatki na obronność musiałyby wzrosnąć o 250 miliardów euro rocznie. Same Niemcy musiałyby zwiększyć wydatki na obronę z 80 do 140 miliardów euro rocznie. Odpowiadałoby to około 3,5 procentom niemieckiego produktu krajowego brutto.

Lista życzeń dla Bundeswehry

Lider CSU Markus Söder niedawno sformułował własną listę życzeń dla Bundeswehry w gazecie „Welt am Sonntag”: Według niego „Bundeswehra musi być w pełni wyposażona. Obejmuje to armię dronów składając się z 100 000 sztuk dronów, 800 nowych czołgów, a także 2000 Patriotów i 1000 Taurusów tylko dla Niemiec jako tarczę ochronną w stylu „Żelaznej Kopuły””. W szczególności wyróżnił pociski manewrujące Taurus jako „najważniejszą broń precyzyjną” Niemiec. Poza tym Söder podkreślił, że pomysł lidera CDU Friedricha Merza, aby „dodatkowo stworzyć europejską sieć bezpieczeństwa jądrowego”, była bardzo przekonująca. Mogłyby to zrobić Francja i Wielka Brytania, wspierane przez Niemcy. „Tylko ci, którzy są silni ekonomicznie i militarnie, będą traktowani poważnie na arenie międzynarodowej” – powiedział Söder.

Zieloni i Lewica sceptyczni do planów wielkiej koalicji

Zieloni jednak krytykują plany kolejnego funduszu i naciskają na reformę hamulca zadłużenia zamiast utworzenia specjalnego funduszu. Wiceprzewodniczący Partii Zielonych, Heiko Knopf, na antenie Phoenix, powiedział, że „specjalny fundusz, który ostatecznie jest tylko rozwiązaniem tymczasowym, nie jest właściwą odpowiedzią na pytania naszych czasów”. Zieloni są gotowi przedyskutować tę kwestię, jednak partia opowiada się za reformą hamulca zadłużenia.

Jak poinformował Deutschland Funk z kolei Partia Lewicy (Die Linke) przekazała, że rozważy zaciągnięcie nowego długu dla Bundeswehry w postaci kolejnego specjalnego funduszu dopiero po szczegółowym przeanalizowaniu inwestycji ze starego funduszu specjalnego. Współlider partii, Ines Schwerdtner powiedziała Deutschland Funk, że najpierw trzeba wyjaśnić, gdzie podziało się 100 miliardów euro i dlaczego Niemcy nadal nie są w stanie się obronić. Jak mówiła: „Nie możemy po prostu wydać 400 miliardów dolarów w czarną dziurę, gdzie nie wiemy dokładnie, gdzie trafiają pieniądze. Nie sądzę, żeby to było wiarygodne”.

Jak zadeklarowała, jej partia nie zagłosuje za dalszą remilitaryzacją, ale za pomocą cywilną i umorzeniem długu Ukrainy, a także za projektami infrastrukturalnymi w Niemczech. Schwerdtner wezwał do reformy hamulca zadłużenia w nowym Bundestagu i skrytykował plany CDU/CSU i SPD dotyczące zatwierdzenia kolejnych specjalnych funduszy przed jego utworzeniem. AfD jak dotąd nie zabrała zbyt wiele głosu w tej sprawie, ale w przeszłości partia była podzielona w kwestii dozbrojenia.