Rosja wydaje setki milionów dolarów na „propagandę patriotyczną”. Chce w ten sposób zjednoczyć naród

"Na show i akcje patriotyczne, które miały zmusić Rosjan do pokochania tzw. specjalnej operacji wojskowej (przyp. red. tak w Rosji określa się wojnę w Ukrainie), w ciągu dwóch lat wydano 91 mld rubli" - informuje "NG".

W 2022 roku na projekt "Patriotyczne wychowanie obywateli w Rosji" przeznaczono ok. 5 mld rubli, rok później było to już ponad 40 mld, a w bieżącym roku - ok. 46 mld rubli.

"Pieniądze, które spadły z nieba, wydawane są tak, jak podpowiada wyobraźnia" - podkreśla serwis. "NG" podaje przykład ośrodka wychowania wojskowo-patriotycznego w Lipiecku, który za 600 tys. rubli (ponad 6 tys. dolarów) zamówił graffiti na ścianie bloku, w którym mieści się placówka. Przedstawia ono wojskowego, który trzyma dziecko za rękę i napis: "Mój tata to bohater".

Fundusze na działania propagandowe, oficjalnie nazywane "wydarzeniami patriotycznymi", wydawane są głównie na artykuły biurowe, meble, ale też prace remontowe i ochronę. "NG" podkreśla, że dużą część wydatków stanowią też różnego rodzaju pamiątki tematyczne i gadżety, np. ośrodek patriotyczny w Astrachaniu miał zamówić wieńce pogrzebowe za 80 tys. rubli (ponad 800 dolarów)

PAP