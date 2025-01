Republika Korei jak Izrael. Seul pracuje nad systemem wzorowanym na izraelskiej „żelaznej kopule”

W projekt stworzenia rodzimego systemu obrony przeciwrakietowej LAMD, który ma przechwytywać pociski nadlatujące z Korei Północnej, zaangażowane są Agencja Rozwoju Obronności oraz firmy zbrojeniowe, takie jak LIG Nex1 Co., Hanwha Aerospace Co. i Hanwha Systems Co.

DAPA poinformowała, że system będzie w stanie reagować na więcej celów jednocześnie niż izraelska „żelazna kopuła”.

LAMD ma przede wszystkim chronić obiekty państwowe i wojskowe zlokalizowane na obszarze stołecznym, który jest w zasięgu północnokoreańskich systemów artyleryjskich i rakietowych. Region ten zamieszkany jest przez niemal połowę z 51-milionowej ludności kraju.

Północnokoreański przywódca Kim Dzong Un wielokrotnie groził atakiem, w tym nuklearnym, na Seul, a w 2024 r. zlecił przyspieszenie przygotowań sił zbrojnych do wojny.

PAP