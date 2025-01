Republika Korei zatwierdza modernizację samolotów Boeing F-15K. Kontrakt ma wartość 3 miliardów dolarów

Program modernizacji F-15K ma na celu integrację najnowszych systemów pochodzących z F-15EX. Oczekuje się, że modyfikację znacznie poprawią przeżywalność samolotu i skuteczność wykonywania prze niego misji, umożliwiając Siłom Powietrznym Republiki Korei (ROKAF) skuteczniejsze przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom.

Kluczowe ulepszenia obejmują instalację radaru APG82v1 Active Electronically Scanned Array (AESA), systemu Eagle Passive Active Warning Survivability System (EPAWSS), zaawansowanego komputera misji ADCPII oraz zmodernizowanego stanowiska załogi. Te zaawansowane systemy zapewnią doskonałą świadomość sytuacyjną, solidne możliwości walki elektronicznej i usprawnioną realizację misji.

Rob Novotny, dyrektor ds. rozwoju biznesu myśliwców w Boeing Defence, podkreślił znaczenie modernizacji. „Program modernizacji przybliża nas do wyposażenia koreańskich F-15K w zwiększone możliwości misji. Ten wysiłek modernizacyjny utrzyma globalny potencjał uderzeniowy samolotu przez dziesięciolecia”. - powiedział.

Popyt na F-15EX zdaje się być coraz większy, jednak przede wszystkim państwa posiadające samoloty F-15 nie kupują nowych modeli, tylko modernizują posiadanych przez siebie flot tych maszyn do standardu EX bądź zbliżonego w celu opłacalności wzmocnienia swoich zdolności obronnych. Doposażenie istniejących flot F-15 w F-15EX oferuje operatorom pewną praktyczną alternatywę dla zakupu całkowicie nowych samolotów.

Boeing będzie współpracować z rządem USA w celu sfinalizowania zapytania ofertowego, a kontrakt ma zostać podpisany w 2025 roku. Przewiduje się, że pierwsze dwa zmodernizowane samoloty do standardu F-15K+ zostaną dostarczone do końca 2028 roku, a cała flota zostanie skompletowana do połowy lat 2030.