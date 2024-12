Boeing ukończył pierwszego F-15EX. Ruszyła druga seria produkcyjna

Do tej pory Boeing dostarczył osiem samolotów F-15EX Eagle II w ramach pierwszej partii produkcyjnej. Sześć z tych odrzutowców znajduje się obecnie w bazie sił powietrznych Eglin na Florydzie, gdzie są poddawane testom rozwojowym, eksperymentom i operacjom szkoleniowym.

Pozostałe dwa samoloty, EX-07 i EX-08, zostały dostarczone do 142. Skrzydła Oregon Air National Guard. Jednostka ta jest pierwszą formacją operacyjną, która otrzymała F-15EX i zaczęło je wykorzystywać.

Boeing produkuje 48 dodatkowych samolotów F-15EX w ramach zamówień zabezpieczonych w ramach trzech kolejnych serii produkcyjnych dla Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie Boeing kontynuuje produkcję wariantu F-15QA Ababil dla innych międzynarodowych klientów.

Izrael złożył zamówienie na 25 samolotów F-15EX w ramach programu Foreign Military Sales (FMS). Ponadto informacje sugerują, że Indonezja prowadzi rozmowy w sprawie pozyskania 24 jednostek, a ostateczna decyzja jest przewidywana w najbliższej przyszłości.

Boeing negocjuje obecnie z Departamentem Obrony dodatkowe kontrakty produkcyjne, z popytem przewidywanym co najmniej 108 jednostek F-15EX. Firma liczy także na nowe kontrakty np. z Arabią Saudyjską. Firma aktywnie działa także w Polsce by sprzedać samoloty w naszym kraju.

F-15EX jest najnowszą wersja amerykańskiego myśliwca F-15, opracowanego przez firmę McDonnell Douglas, a obecnie produkowanego przez Boeing. F-15EX, znany również jako "Eagle II", jest ulepszoną wersją wcześniejszych modeli F-15, w tym F-15E Strike Eagle, wprowadzającą zaawansowane technologie i zwiększoną zdolność bojową, aby sprostać nowym wymaganiom współczesnego pola walki.

F-15EX jest wyposażony w nowoczesny system awioniki, który obejmuje radar AESA (Active Electronically Scanned Array), co zapewnia mu lepszą detekcję i rozpoznanie w trudnych warunkach. Ponadto, samolot ma nowoczesne systemy łączności i zarządzania walką, co umożliwia mu współpracę z innymi jednostkami w sieci.

F-15EX jest zdolny do przenoszenia większej ilości uzbrojenia niż jego poprzednicy. Może nosić do 13 ton uzbrojenia na różnych punktach mocowania. Jego system napędowy opiera się o silniki F110-GE-129, które zapewniają mu większą prędkość, lepszą manewrowość i niezawodność. Dzięki nim samolot ma zdolność do osiągania prędkości naddźwiękowych bez potrzeby używania dopalaczy, co przekłada się na oszczędność paliwa i dłuższy zasięg.