Polskie Leopardy, w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego na Łotwie, intensywnie trenowały z wojskami NATO podczas kluczowych ćwiczeń Oak Shield.

Czołgiści doskonalili umiejętności w trudnym terenie oraz podczas złożonych zadań taktycznych, wzmacniając interoperacyjność i gotowość do wspólnych operacji obronnych.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w minionym tygodniu żołnierze kompanii czołgów wchodzącej w skład Polskiego Kontyngentu Wojskowego na Łotwie uczestniczyli w ćwiczeniu Oak Shield. W ramach szkolenia współdziałali z pododdziałami tworzącymi Międzynarodową Grupę Bojową NATO na Łotwie. Ćwiczenie było skoncentrowane na realizacji wymagających zadań taktycznych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych działań. Polscy czołgiści doskonalili procedury współpracy z żołnierzami państw sojuszniczych, sprawdzając zdolność do prowadzenia skoordynowanych działań w ramach wielonarodowego zespołu.

Szkolenie w działaniach ofensywnych i obronnych

Podczas Oak Shield żołnierze trenowali zarówno działania ofensywne, jak i obronne. Istotnym elementem ćwiczenia było także prowadzenie działań w trudnym i wymagającym terenie, który wpływa na tempo operacji, możliwości manewru oraz sposób wykorzystania pododdziałów pancernych. Jak podkreśliło Dowództwo Operacyjne, wspólne szkolenie miało na celu doskonalenie nie tylko umiejętności bojowych poszczególnych jednostek, lecz także procesu planowania i realizacji działań na poziomie całego ugrupowania. W przypadku międzynarodowych grup bojowych szczególne znaczenie ma sprawna wymiana informacji, właściwa interpretacja rozkazów oraz zdolność do szybkiego reagowania na zmieniającą się sytuację taktyczną.

Dla kompanii czołgów udział w tego rodzaju ćwiczeniach oznacza również możliwość sprawdzenia procedur współpracy z pododdziałami reprezentującymi inne państwa NATO. Różnice w wyposażeniu, organizacji oraz sposobie prowadzenia działań wymagają wysokiego poziomu dyscypliny, komunikacji i wzajemnego zrozumienia.

W minionym tygodniu żołnierze kompanii czołgów #PKWŁOTWA 🇵🇱 wzięli udział w ćwiczeniu #OakShield, gdzie wspólnie z pododdziałami wchodzącymi w skład Międzynarodowej Grupy Bojowej @NATOMNBLatvia realizowali wymagające zadania taktyczne.Podczas ćwiczenia polscy żołnierze… pic.twitter.com/W3rKI6cD83— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) August 19, 2026

Interoperacyjność kluczowa dla NATO

Współczesne operacje wojskowe coraz częściej prowadzone są przez siły wielonarodowe. Z tego względu skuteczność na polu walki zależy nie tylko od wyszkolenia i wyposażenia pojedynczych pododdziałów, ale także od ich zdolności do działania ramię w ramię z sojusznikami. Ćwiczenia takie jak Oak Shield służą budowaniu interoperacyjności, czyli zdolności wojsk różnych państw do wspólnego planowania i prowadzenia operacji. Obejmuje to między innymi współpracę dowództw, łączność, wymianę informacji, koordynację manewru oraz wzajemne wsparcie podczas realizacji zadań.

Dla polskich pancerniaków każde kolejne szkolenie w ramach Międzynarodowej Grupy Bojowej NATO na Łotwie jest więc krokiem w kierunku zwiększenia gotowości i pewności działania w sojuszniczym środowisku. Zdobyte doświadczenia mogą mieć znaczenie zarówno podczas działań obronnych, jak i w sytuacjach wymagających szybkiego przejścia do operacji połączonych.

Czym jest PKW Łotwa?

Polski Kontyngent Wojskowy na Łotwie to wydzielony komponent Sił Zbrojnych RP, który wzmacnia wschodnią flankę NATO. Jego trzon stanowi pododdział pancerny działający w ramach wielonarodowej grupy bojowej NATO dowodzonej przez Kanadę. Polska uczestniczy w tej strukturze jako państwo kontrybuujące do sojuszniczej wzmocnionej Wysuniętej Obecności, czyli enhanced Forward Presence, eFP. Kontyngent stacjonuje przede wszystkim w bazie wojskowej Ādaži, położonej niedaleko Rygi. Polska obecność na Łotwie jest elementem decyzji szczytu NATO w Warszawie z 2016 roku, który ustanowił wielonarodowe grupy bojowe w państwach bałtyckich i w Polsce.

Początkowo podstawowym sprzętem PKW Łotwa były czołgi PT-91 Twardy. Pod koniec 2024 roku rozpoczęto ich zastępowanie przez zmodernizowane Leopardy 2PL. Zmiana ta zwiększyła siłę ognia polskiego pododdziału i ujednoliciła wyposażenie ciężkich komponentów grupy bojowej, w której znajdują się również czołgi Leopard 2 należące do Kanady i Hiszpanii.