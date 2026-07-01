Polska chce być liderem AI w NATO. W Pałacu Prezydenckim zaprezentowano projekt Centrum Doskonałości

Przedstawiciele Fundacji SET oraz 15 innych polskich think-tanków i organizacji wspierających tę inicjatywę zaprezentowali we wtorek (39 czerwca) w Pałacu Prezydenckim plan utworzenia Centrum Doskonałości NATO ds. Sztucznej Inteligencji (NATO AI COE). Jak poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN), ośrodek ten miałby pozwolić na wykorzystanie pozycji Polski na wschodniej flance oraz ambicji związanych z obszarem technologicznym. Celem jest zbudowanie trwałego, instytucjonalnego zaplecza Sojuszu w obszarach związanych ze sztuczną inteligencją.

Dlaczego Polska chce stworzyć Centrum Doskonałości NATO ds. Sztucznej Inteligencji?

Spotkanie, w którym uczestniczył szef BBN Bartosz Grodecki, zorganizowano w ramach przygotowań do zbliżającego się szczytu NATO w Ankarze. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego podkreśliło, że „Prezydent Karol Nawrocki wspiera inicjatywy służące wykorzystaniu polskich doświadczeń, potencjału naukowego i gospodarczego w obszarze technologii przełomowych, łączące rozwój państwa z bezpieczeństwem”. Istotne jest nie tylko rozwijanie, ale i wdrażanie osiągnięć polskiej nauki i przemysłu wykorzystujących m.in. sztuczną inteligencję, co ma dać Siłom Zbrojnym RP przewagę na współczesnym polu walki, a także wspierać sojuszniczą interoperacyjność i współpracę transatlantycką.

Przedstawiciele @FundacjaSET oraz wspierających i współtworzących inicjatywę 15 innych polskich think-tanków i organizacji zaprezentowali w Pałacu Prezydenckim inicjatywę utworzenia w Polsce Centrum Doskonałości NATO ds. Sztucznej Inteligencji - NATO AI COE. Ośrodek miałby… pic.twitter.com/bsqTzSxJv9— Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (@BBN_PL) June 30, 2026

Czym są Centra Doskonałości NATO i czego brakuje?

Centra Doskonałości NATO (NATO Centres of Excellence – COE) to, jak zaznacza na swojej stronie Fundacja SET, wielonarodowe instytucje wojskowe posiadające akredytację NATO. Ich podstawową misją jest dostarczanie wiedzy, wspieranie rozwoju doktryn, identyfikowanie wniosków z doświadczeń operacyjnych, poprawa interoperacyjności i zdolności operacyjnych oraz testowanie i walidacja koncepcji teoretycznych. COE specjalizują się zazwyczaj w jednym obszarze funkcjonalnym, działając poprzez edukację, szkolenie i ćwiczenia, analizę i wyciąganie wniosków z doświadczeń, rozwój doktryny i standaryzację oraz rozwój koncepcji i eksperymentowanie.

Innowacje w obronności: Jak AI może wzmocnić bezpieczeństwo Sojuszu?

Warto zauważyć, że spośród 30 działających dziś w ramach NATO centrów doskonałości, żadne nie jest dedykowane zagadnieniom sztucznej inteligencji jako podstawowemu obszarowi specjalizacji. Ta luka stanowi kluczowe uzasadnienie dla polskiej inicjatywy utworzenia NATO AI COE. Umożliwi to Polsce odegranie wiodącej roli w kształtowaniu przyszłości obronności Sojuszu Północnoatlantyckiego, dostarczając niezbędnej ekspertyzy i wsparcia w dynamicznie rozwijającej się dziedzinie technologii AI.