Polacy gotowi na wyrzeczenia dla obronności? Sondaż IBRiS ujawnia zaskakujące dane

Sytuacja międzynarodowa zmusza nas to tego, by coraz więcej wydawać na obronność. W 2025 roku Polska przeznaczy rekordowe 186,6 mld zł na wydatki na zbrojenia, co stanowi 4,7% planowanego PKB. A zapewne te wydatki jeszcze wzrosną. Według szacunków Deloitte całkowite nakłady na ten cel w latach 2025-2035 wyniosą aż 1,9 bln zł. Pytanie tylko brzmi czy my jako społeczeństwo jesteśmy gotowi takie wydatki akceptować kosztem innych potrzeb. Według sondażu IBRiS ponad połowa Polaków (50,6%) popiera zwiększenie wydatków na obronność kosztem świadczeń społecznych. Mimo to, wiedza o tym, gdzie się schronić w razie ataku, znacząco spadła.

i Autor: Sztab Generalny WP / Facebook Wojsko Polskie