Pierwsze takie studia w Polsce. WAT zacznie kształcić fachowców od budowli ochronnych

W Szwajcarii jest więcej miejsc w schronach niż to państwo ma obywateli. W Polsce, w optymistycznym ujęciu 3 proc. ludności ma zapewnione miejsca w schronach. Większość z nich pochodzi z początków zimnej wojny. Trzeba więc budować nowe. Taki proces trwa w państwach skandynawskich. Tam buduje się schrony dla co najmniej 70 proc. ludności. Fakt, w tych państwach razem żyje ok. 20 mln ludzi. W Polsce – o 18 mln więcej. Więcej więc trzeba budować, by dać schronienie, na wypadek W, połowie populacji…

i Autor: pixabay.com