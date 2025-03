Pakiet finansowy na obronę i infrastrukturę budzi kontrowersje w Niemczech. Czy uda się osiągnąć konsensus?

Spis treści

Pakiet finansowy na obronę i infrastrukturę

CDU/CSU i SPD planują reformę tzw. hamulca zadłużenia, aby zwiększyć wydatki na obronność i utworzyć specjalny fundusz finansowany kredytami w wysokości 500 mld euro na infrastrukturę. Plany te wymagają zmiany Ustawy Zasadniczej większością dwóch trzecich głosów w Bundestagu i Bundesracie.

Potrzeba poparcia opozycji

Do osiągnięcia wymaganej większości chadecy i SPD potrzebują poparcia Zielonych lub liberałów z FDP. Zieloni wyrazili już krytykę dotyczącą dodatkowych środków w ramach długu. „"Nie jesteśmy w stanie sfinansować obietnic wyborczych CDU/ CSU i SPD" - powiedziała współprzewodnicząca partii Franziska Brantner”.

W czwartek w Bundestagu odbędzie się pierwsze czytanie nowelizacji Ustawy Zasadniczej autorstwa CDU/CSU i SPD. Własne projekty złożyli też liberałowie z FDP i Zieloni. Specjalne posiedzenie niemieckiego parlamentu w tej sprawie odbędzie się też 18 marca.

Kontrowersje wokół pakietu finansowego

Plany CDU/CSU i SPD spotkały się z krytyką. AfD i Partia Lewicy złożyły skargi do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. AfD argumentowała, że Bundestag w starym składzie nie ma legitymacji do decydowania o tak ważnych sprawach, jak zmiany w Ustawie Zasadniczej podczas, gdy nowy parlament z inną większością został już dawno wybrany. Partia Lewicy uważa zwołanie Bundestagu w starym składzie za naruszenie praw posłów wybranych w wyborach parlamentarnych 23 lutego. Lewica sprzeciwia się też przeznaczeniu dodatkowych środków w ramach kredytów wyłącznie na obronność.

Decyzja Trybunału Konstytucyjnego

Federalny Trybunał Konstytucyjny ma podjąć decyzję w sprawie skarg AfD i Lewicy przed posiedzeniem Bundestagu planowanym na 18 marca - jak przekazano agencji Reuters. W nowo wybranym parlamencie do zmian w niemieckiej Ustawie Zasadniczej będą potrzebne głosy prawicowych populistów z AfD i skrajnej lewicy.

Kredyty mogą być odpowiedzią na obecną sytuację w Niemczech

Kamil Frymark, analityk ds. Niemiec z Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW), ocenił w rozmowie z PAP, że dodatkowe środki na obronę i infrastrukturę w formie kredytów mogą być odpowiedzią na obecną sytuację w Niemczech. Jednak - jak zauważył - w Bundestagu musi najpierw znaleźć się odpowiednia większość. "Będzie to znacząca odpowiedź na problemy wieloletnich zaniedbań RFN w obszarze inwestycji publicznych, w tym infrastrukturze, ale także np. w szkołach" - zaznaczył Frymark.

"Stąd zapowiedź przekazania części środków bezpośrednio landom. Dotyczy to również inwestycji w Bundeswehrę. W obu przypadkach warunkiem efektywnego wykorzystania środków będzie m.in. przyspieszenie i uproszczenie procedur zamawiania sprzętu czy wydawania zezwoleń na budowę czy działania infrastrukturalne" - podkreślił analityk OSW.

Frymark podkreślił, że w kontekście obecnej sytuacji kluczowe będzie, czy Trybunał uzna, że zmiany w konstytucji, umożliwiające dodatkowe kredyty, zostały przeforsowane w sposób naruszający prawa poszczególnych parlamentarzystów do rzetelnego procesu legislacyjnego. "Nie dotyczyłaby ona jednak kwestionowania prawa +starego+ Bundestagu do uchwalenia zmian w Ustawie Zasadniczej podczas, gdy wybrany jest już Bundestag nowej kadencji. Ten bowiem będzie władny uchwalać prawo dopiero po ukonstytuowaniu się – to nastąpi najprawdopodobniej 25 marca. Do tego czasu wszystkie legalnie uchwalone ustawy obowiązują" - zaznaczył ekspert z OSW.

Analityk ds. Niemiec przypomniał, że Ustawa Zasadnicza przewiduje procedurę sporu konstytucyjnego między organami państwa (Organstreitverfahren). "Umożliwia ona posłom i frakcjom parlamentarnym zaskarżenie działań Bundestagu, jeśli uważają, że naruszają one ich prawa wynikające z konstytucji. Skarga nie służy do ogólnej kontroli konstytucyjności ustawy, ale do obrony praw parlamentarzystów w procesie legislacyjnym" - powiedział Frymark.

Ekspert przypomniał, że Federalny Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał w ostatnich latach kilka podobnych spraw. W 2023 r. AfD złożyła skargę dotyczącą odmowy przyznania partii przewodnictwa w komisjach parlamentarnych. Trybunał oddalił ją, uznając, że Bundestag ma autonomię w tych kwestiach. Partia Lewicy złożyła w 2023 r. skargę dotyczącą zmian w prawie wyborczym. Chodziło o likwidację tzw. klauzuli podstawowej, umożliwiającej wejście do Bundestagu partiom zdobywającym trzy mandaty bezpośrednie. Trybunał uznał skargę za zasadną, stwierdzając naruszenie zasady równości szans partii politycznych.

