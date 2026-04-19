Nowy pojazd amfibijny dla Hiszpanii. Indra i IDV łączą siły w kluczowym projekcie modernizacyjnym

Podpisana umowa między Indra Land Vehicles a IDV stanowi kamień milowy w modernizacji hiszpańskiej piechoty morskiej. Dzięki niej, hiszpańskie siły zbrojne otrzymają amfibijne pojazdy bojowe piechoty morskiej (VACIM), które zapewnią najnowocześniejsze i w pełni interoperacyjne zdolności. Jak podkreślono w komunikacie prasowym, współpraca z IDV pozwoli na „integrację najnowocześniejszych platform o wysokim stopniu mobilności, ochrony i niezawodności do misji na morzu i na lądzie”. To strategiczne posunięcie ma na celu nie tylko zwiększenie potencjału projekcji desantowej, ale także wzmocnienie zdolności operacyjnych w środowisku przybrzeżnym.

Z punktu widzenia przemysłowego, kontrakt na dostawę 34 platform SUPERAV ma przynieść znaczące korzyści obu firmom. Dla Indra Land Vehicles oznacza to „wzmocnienie jej roli jako wiodącego hiszpańskiego integratora, rozszerzenie oferty o rozwiązania amfibijne oraz konsolidację łańcucha wartości w dziedzinie platform bojowych”. Z kolei dla IDV to szansa na „nowe możliwości trwałej współpracy przemysłowej w Hiszpanii, jednocześnie potwierdzając jej technologię jako standard odniesienia w zakresie zdolności amfibijnych”.

Rozwój przemysłowy i integracja technologiczna

W ramach programu, Grupa Indra będzie odpowiedzialna za dostarczenie różnych wersji VACIM, w tym pojazdów przeznaczonych do transportu żołnierzy, dowodzenia i kontroli, ratownictwa oraz ambulansowych. Integracja platform SUPERAV 8x8 z systemami misji wymaganymi przez hiszpańskie Ministerstwo Obrony będzie realizowana w zakładach przemysłowych Indry w Hiszpanii. Proces ten obejmie instalację systemów, dostosowanie funkcjonalne, walidację oraz ostateczną dostawę pojazdów skonfigurowanych dla piechoty morskiej.

Nazario Bianchini, dyrektor ds. sprzedaży IDV, zaznaczył, że „SUPERAV 8x8 został już wybrany przez Korpus Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych oraz włoskie siły zbrojne”. W USA platforma IDV stanowi podstawę pojazdu bojowego amfibijnego (ACV), dostarczanego we współpracy z BAE Systems, natomiast we Włoszech SUPERAV, wyposażony w systemy uzbrojenia firmy Leonardo, jest podstawą pojazdu Veicolo Blindato Anfibio (VBA). Bianchini podkreślił, że dzięki umowie z Indrą, IDV dostarczy „najnowocześniejszą amfibijną platformę pancerną, umożliwiając Hiszpanii odnowienie i rozbudowę floty pojazdów obrony narodowej oraz skuteczne sprostanie obecnym i przyszłym wyzwaniom operacyjnym”.

Przyszłość współpracy i innowacji

Frank Torres, dyrektor ds. zakupów i dyrektor zarządzający Indra Land Vehicles, wyraził przekonanie, że „współpraca z IDV będzie stanowić decydujący krok w ramach projektu wyposażenia hiszpańskiej piechoty morskiej w zdolności wymagane przez dzisiejsze wymagające scenariusze oraz początek stabilnych, długoterminowych relacji przemysłowych”. Dodał również, że umowa „wraz z dostawą przez Indrę nowych wyspecjalizowanych wariantów, wzmocni zdolności amfibijne naszych sił zbrojnych i umożliwi Indrze dalsze budowanie solidnej, innowacyjnej i przyszłościowej bazy przemysłowej”.

Porozumienie to nie tylko ugruntowuje podstawy strategicznego partnerstwa między Indra Land Vehicles a IDV, ale również ma na celu rozszerzenie współpracy na przyszłe wspólne programy i projekty. Celem jest promowanie innowacyjności, suwerenności technologicznej i konkurencyjności sektora obronnego w Hiszpanii.

Na podstawie komunikatu prasowego Indra Land Vehicles i IDV