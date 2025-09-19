Norweskie F-35 znów w Polsce? Szczegóły misji jesienią

Informacje o planowanym wzmocnieniu obecności norweskich sił powietrznych w Polsce pojawiły się już w czerwcu. Tore O. Sandvik, norweski minister obrony, zapowiedział wówczas na platformie X, że Norwegia zamierza zwiększyć ochronę hubu logistycznego w Rzeszowie. Jest to strategiczne miejsce dla sprawnych dostaw sprzętu i pomocy humanitarnej dla Ukrainy, dlatego jego bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie dla stabilności regionu.
Poprzednia misja norweskich lotników rozpoczęła się w styczniu tego roku. W jej ramach do Polski skierowano myśliwce F-35 oraz system obrony przeciwlotniczej, które miały za zadanie chronić centrum logistyczne na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce. Działania te wpisują się w szerszą współpracę sojuszniczą w ramach NATO, mającą na celu wzmocnienie wschodniej flanki Sojuszu.
Szczegóły owiane tajemnicą
Mimo potwierdzenia zamiarów wysłania kontyngentu, Norweskie Siły Zbrojne na razie nie ujawniają wielu szczegółów dotyczących nadchodzącej misji. Jak przekazała PAP ppłk Stine Barclay Gaasland z Dowództwa Generalnego Norweskich Sił Zbrojnych: „Na tym etapie nie ujawniamy więcej szczegółów o kontyngencie, jaki trafi do Polski, ale na pewno jego misja zacznie się jeszcze jesienią”.
Oczekuje się, że w ciągu kilku tygodni poznamy więcej informacji na temat:
- liczby samolotów F-35,
- liczebności personelu wojskowego,
- dokładnego terminu rozpoczęcia misji,
- szczegółowych zadań, jakie będą realizować norwescy lotnicy.
Wysłanie kolejnych F-35 do Polski podkreśla zaangażowanie Norwegii w bezpieczeństwo regionalne oraz solidarność z sojusznikami w obliczu trwającej wojny w Ukrainie. Wzmocnienie obrony hubu w Rzeszowie ma zapewnić nieprzerwane dostawy kluczowej pomocy, co jest niezwykle ważne dla ukraińskiego wysiłku wojennego.