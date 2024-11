Niemiec zatrzymany przez ABW za współpracę z Rosją. Dostarczał maszyny rosyjskiej zbrojeniówce

Jak wynika z informacji udzielonych przez ABW, za pośrednictwem firmy zatrzymanego maszyny precyzyjne nielegalnie trafiały do rosyjskich zakładów wojskowych zajmujących się produkcją uzbrojenia. Prowadzona przez niego działalność naruszała ustawę o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

Do zatrzymania miało dojść 20 listopada w województwie lubelskim. Niemiec przyznał się do winy i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Jest to pierwsze tego typu zdarzenie w Polsce, ale m.in. w USA nastąpiły już zatrzymania dotyczące osób handlujących pomimo sankcji z rosyjskim przemysłem zbrojeniowym.

Na przykład we wrześniu 2024 roku Denis Postowoj został zatrzymany w mieście Sarasota na Florydzie, pod zarzutem naruszenia ograniczeń eksportowych, prania pieniędzy i nielegalnego dostarczania Rosji elektroniki wojskowej. Co najmniej od lutego 2022 roku kupował on i nielegalnie eksportował do Rosji za pośrednictwem sieci firm komponenty do budowy bezzałogowych statków powietrznych.