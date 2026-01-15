Niemcy wzmocnią dozór Bałtyku. Osiem dronów MQ-9B SeaGuardian dla marynarki wojennej

Osiem MQ-9B SeaGuardian dla Niemiec

Niemiecki Federalny Urząd ds. Wyposażenia Bundeswehry, Technologii Informacyjnych i Wsparcia Eksploatacyjnego oraz Agencja Wsparcia i Zamówień NATO (NSPA) ogłosiły zakup ośmiu bezzałogowych statków powietrznych MQ-9B SeaGuardian od firmy General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI). Program obejmuje również cztery naziemne stacje kontroli, a pierwsze dostawy spodziewane są w 2028 r. Maszyny mają trafić do lotnictwa morskiego Marineflieger i być używane przez Morskie Skrzydło Lotnicze 3 „Graf Zeppelin”, stacjonujące w bazie Nordholz w Dolnej Saksonii.

Cieszymy się, że Niemcy dołączyły do grona państw NATO, które wybrały MQ-9B SeaGuardian - powiedział dyrektor generalny GA-ASI, Linden Blue. Upowszechnienie MQ-9B w Europie zapewnia wspólność rozwiązań pomiędzy państwami NATO, a dla Niemiec stworzy możliwości interoperacyjności z ich flotą samolotów P-8A - dodał.

Nowe bezzałogowce będą działać w ścisłej współpracy z załogowymi samolotami patrolowymi P-8A Poseidon. Berlin w ostatnich latach pozyskał osiem takich maszyn. Niemieckie władze podkreślają, że połączenie obu platform pozwala objąć nadzorem rozległe obszary, takie jak północny Atlantyk czy Morze Bałtyckie. P-8A oferuje dużą prędkość oraz zaawansowane sensory i uzbrojenie, natomiast MQ-9B wyróżnia się bardzo długim czasem pozostawania w powietrzu. Producent deklaruje możliwość operowania przez ponad 30 godzin.

System dysponuje również możliwością satelitarnego sterowania na bardzo dużych dystansach oraz systemami umożliwiającymi działanie w trudnych, zimnych warunkach klimatycznych. MQ-9B może też przenosić radary morskie oraz zestawy do wykrywania okrętów podwodnych, ale Niemcy zapowiadają, że początkowo skupią się na zadaniach rozpoznawczych.

GA-ASI is excited that Germany has joined the growing list of NATO countries that have selected the advanced MQ-9B SeaGuardian® / SkyGuardian® #RPAS for its multi-domain capabilities, exceptionally long range and industry-leading endurance.#MQ9B #UAS https://t.co/fWCowJdRf6— General Atomics Aeronautical Systems, Inc (GA-ASI) (@GenAtomics_ASI) January 14, 2026

Zakup przy wsparciu NSPA

Zgodnie z informacjami producenta, zakup zostanie zrealizowany za pośrednictwem NATO Support and Procurement Agency (NSPA). „Negocjacje dotyczące pozyskania systemu zostały przeprowadzone w imieniu Niemiec przez NSPA, która opracowała ramy kontraktowe w ramach partnerstwa wsparcia MQ-9 (MQ-9 Support Partnership, MIC SP). Celem tego mechanizmu jest wspieranie współpracy pomiędzy państwami członkowskimi oraz umożliwienie pozyskiwania systemów MQ-9B przez sojuszników i partnerów NATO. NSPA włączyła MQ-9B do swojego portfela systemów obronnych oferowanych do zakontraktowania w imieniu państw NATO, dążąc do zwiększenia interoperacyjności w ramach wspólnego szkolenia i operacji” - wyjaśniła firma w komunikacie prasowym.

To partnerstwo wsparcia pokazuje, w jaki sposób NSPA umożliwia sprawne, skuteczne i elastyczne, wielonarodowe zakupy zaawansowanych i interoperacyjnych zdolności. Jesteśmy dumni, że możemy wesprzeć Niemcy w tej strategicznej inwestycji w morski dozór i bezpieczeństwo” - powiedziała dyrektor generalna NSPA, Stacy A. Cummings, cytowana przez General Atomics Aeronautical Systems.

Europa zainteresowana MQ-9B

Istotnym argumentem przy wyborze SeaGuardiana była interoperacyjność z sojusznikami z NATO. Z tej samej platformy korzystają już m.in. Wielka Brytania i Belgia, a do grona użytkowników dołączy wkrótce także Polska, która w grudniu 2024 r. podpisała kontrakt na systemy MQ-9B SkyGuardian o wartości ok. 310 mln USD netto. Ich dostawy mają zostać zrealizowane do pierwszego kwartału 2027 r.

Zgodnie z planami MQ-9B SkyGuardian zastąpią obecnie wykorzystywane w ramach umowy leasingowej z października 2022 r. o wartości blisko 70,6 mln USD netto bezzałogowe systemy rozpoznawcze MQ-9A Reaper. Systemy te dotarły do Polski w lutym 2023 r. i wykonują misje rozpoznawcze, gromadząc dane w zakresie rozpoznania obrazowego (IMINT) oraz w zakresie rozpoznania radioelektronicznego (SIGINT).

Rodzina MQ-9B obejmuje warianty SkyGuardian i SeaGuardian, a także Protector RG Mk1, który jest obecnie dostarczany Królewskim Siłom Powietrznym Wielkiej Brytanii (RAF). GA-ASI posiada również kontrakty na dostawy MQ-9B dla Belgii, Kanady, Danii, Indii, Japonii, Polski, Tajwanu oraz Sił Powietrznych USA na potrzeby Dowództwa Operacji Specjalnych i oczekuje na dołączenie Niemiec do tego grona. MQ-9B brał także udział w licznych ćwiczeniach Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, w tym Northern Edge, Integrated Battle Problem, RIMPAC oraz Group Sail" - wyszczególnił w komunikacie General Atomics Aeronautical Systems.