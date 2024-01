Niemcy ewidentnie chcą przygotować się na potencjalne nadchodzące kryzysy lub wojny, które mogą uderzyć w ich globalne interesy, co tym samym zaszkodzi ich ogromnej gospodarce. A na to Niemcy nie mogą sobie pozwolić. W związku z tym, 29 stycznia Niemcy i Japonia podpisały pakt wojskowy w celu ułatwienia wymiany zaopatrzenia i wsparcia logistycznego (ACSA), ponieważ jak przekazano w komunikacie „oba kraje dążą do wzmocnienia swoich więzi obronnych w obliczu rosnących działań morskich Chin w regionie Indo-Pacyfiku”. Jak powiedział minister Japonii Yoko Kamikawa, nowy traktat umożliwi Japonii i Niemcom wspólne "proaktywne przyczynianie się do pokoju i bezpieczeństwa społeczności międzynarodowej”.

Jak napisał portal Japan Times Japońska minister spraw zagranicznych Yoko Kamikawa i ambasador Niemiec w Japonii Clemens von Goetze podpisali w Tokio umowę o nabyciu i wzajemnym dostarczaniu (ACSA). Umowa ma na celu uroszczenie procesu dzielenia się żywnością, paliwem i amunicją między Siłami Samoobrony a niemiecką Bundeswehrą. Poza tym umowa ma pozwolić na korzystanie z obiektów każdej ze stron podczas wspólnych ćwiczeń (Japonia potrzebuje zatwierdzenia przez parlament, a Niemcy nie potrzebują takich procedur).

Podpisanie umowy jest następstwem negocjacji rozpoczętych jeszcze we wrześniu ubiegłego roku i zgodzono się na niego jeszcze w grudniu. Zbliżenie Japonii i Niemiec widać w ostatnim czasie. W 2021 roku, Niemiecka fregata Bayern zawineła w czasie swojej podróży do Japonii, po wspólnych ćwiczeń z okrętem Japońskich Morskich Sił Samoobrony "Samidare" na Pacyfiku. Wtedy także minister obrony Nobuo Kishi powiedział, że Japonia zacieśni współpracę wojskową z Niemcami w regionie Indo-Pacyfiku. W 2022 roku niemieckie samoloty Eurofighter brały udział we wspólnym szkoleniu z trzema japońskimi samolotami F-2, co było pierwszymi takimi ćwiczeniami pomiędzy krajami w historii. W marcu 2023 roku, Kanclerz Niemiec Olaf Scholz i premier Japonii Fumio Kishida spotkali się w Tokio, gdzie zgodzili się na wzmocnienie powiązań gospodarczych i obronnych, aby lepiej radzić sobie z rosnącymi wpływami Chin i obawami dotyczącymi bezpieczeństwa na świecie. Japonia jest drugim co do wielkości partnerem handlowym Niemiec w Azji po Chinach, a dwustronna wymiana handlowa wynosi 45,7 miliarda euro, głównie w oparciu o import i eksport maszyn, pojazdów, elektroniki i produktów chemicznych.

Wtedy także w oddzielnych rozmowach ministrowie obrony obydwu krajów potwierdzili dalsze zaangażowanie niemieckich sił zbrojnych w regionie Indo-Pacyfiku i zacieśnienie współpracy wojskowej między obydwoma krajami. Japoński minister obrony Yasukazu Hamada i jego niemiecki odpowiednik Boris Pistorius zgodzili się wtedy na ścisłą koordynację przyszłych regionalnych rozmieszczeń niemieckiej armii i zintensyfikowanie wspólnych ćwiczeń.

Dla Japonii Niemcy stały się siódmym partnerem ACSA, po Stanach Zjednoczonych, Australii, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Francji i Indiach.