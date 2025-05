Niemcy gotowe bronić terytorium NATO. Merz zapewnia o wsparciu i ostrzega przed agresją Rosji

Spis treści

Wizyta Merza na Litwie

Kanclerz Friedrich Merz obecnie podróżuje po Europie. Jak zauważa portal Tagesschau kanclerz chce ustalić priorytety – także w polityce zagranicznej i obronnej. Tematowi temu poświęcił sporo miejsca w swoim pierwszym oświadczeniu rządowym. „Naszym celem jest kraj, Niemcy i Europa, które razem będą tak silne, że nigdy nie będziemy musieli używać naszej broni” – mówił Merz w czasie przemówienia.

Dlatego też 22 maja kanclerz Niemiec Friedrich Merz odwiedził Litwę. Podczas wizyty kanclerz Niemiec Friedrich Merz podkreślił determinację Niemiec i ich sojuszników w obronie wschodniej flanki NATO „przed jakąkolwiek agresją”. Jak mówił kanclerz Niemiec: „Agresywny rewizjonizm Rosji zagraża nie tylko integralności terytorialnej Ukrainy, ale także wspólnemu bezpieczeństwu Europy i obszaru euroatlantyckiego” – powiedział kanclerz Niemiec, zapewniając: „Nie pozwolimy Rosji wbić klina między nas”.

„Rosja w obecnym kształcie stanowi zagrożenie dla nas wszystkich. Będziemy bronić się przed tym zagrożeniem, dlatego jesteśmy tu dzisiaj” – zaznaczył Merz, który przybył do Wilna w związku z uroczystą prezentacją 45. Brygady Pancernej, wystawionej przez Niemcy w odpowiedzi na rosnące zagrożenie ze strony Rosji.

Merz powiedział, że sytuacja bezpieczeństwa w krajach bałtyckich pozostaje „bardzo napięta”. Na początku swojej wizyty na Litwie Merz został przyjęty z honorami wojskowymi w Pałacu Prezydenckim w Wilnie. Kanclerzowi w podróży towarzyszył federalny minister obrony Boris Pistorius. Razem z prezydentem Nausedą później wziąć udział w uroczystym apelu nowej brygady Bundeswehry w centrum litewskiej stolicy.

Niemcy chcą chronić wschodnią flankę NATO

Jak mówił Merz w czasie uroczystego apelu 45. Brygady Pancernej Bundeswehry na Litwie:

"Niemcy biorą teraz udział w ochronie wschodniej flanki NATO za pośrednictwem nowej brygady. To nie jest tylko znak dla Litwinów, ale dla całego sojuszu NATO. Tworzymy tę brygadę, aby chronić całą wschodnią flankę NATO (...) Bezpieczeństwo naszych bałtyckich sojuszników jest także naszym bezpieczeństwem”.

Kanclerz zapewniła Litwę o wsparciu Niemiec w obliczu zagrożenia ze strony Rosji. Podkreślił, że nigdy wcześniej Bundeswehra nie była tak liczna i stała w Europie Wschodniej. „Chcę powiedzieć to ludziom: drodzy Litwini, możecie na nas liczyć, możecie liczyć na Niemcy” – wyjaśnił Merz.

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda mówił o historycznym dniu. Prezydent Litwy ogłosił, że kraj planuje zwiększyć wydatki na obronność do pięciu procent PKB. Gitanas Nauseda ogłosił, że cel ten powinien zostać osiągnięty już w przyszłym roku. Sam Merz stwierdził, że należy wzmocnić europejskie zdolności obronne przed atakami.

Niemiecka brygada na Litwie

Tworzenie brygady rozpoczęło się od podpisania dwustronnej mapy drogowej przez ministra obrony Borisa Pistoriusa i jego litewskiego odpowiednika 18 grudnia 2023 r. Od kwietnia 2024 r. na miejscu działało dowództwo wysunięte, które do końca roku stało się sztabem jednostki. Z tego powstał sztab brygady. Armia niemiecka składała się wcześniej z ośmiu brygad, obecnie dodano dziewiątą – tę na Litwie.

Bundeswehra stacjonuje na Litwie od 2017 roku. Niemcy przejęły dowodzenie nad wielonarodową grupą bojową NATO, która 1 kwietnia została przekazana pod dowództwo nowej niemieckiej brygady pancernej. Według Ministerstwa Obrony Narodowej na Litwie służy już 400 żołnierzy Bundeswehry. Do końca roku liczba ta wzrośnie do 500, do lutego 2026 r. do 1800, a do połowy 2026 r. do 2000. W rezultacie dwa bataliony bojowe – Batalion Pancerny 203 w Augustdorfie i Batalion Grenadierów Pancernych 122 – miały zostać stopniowo przeniesione z Niemiec, pod warunkiem stworzenia odpowiedniej infrastruktury.

Zakończenie tworzenia brygady zaplanowano na koniec 2027 r., a liczba żołnierzy Bundeswehry ma wynieść wtedy 5000 osób - 4800 żołnierzy Bundeswehry i 200 pracowników cywilnych. Tworzenie infrastruktury wciąć trwa, budowane są koszary, nowe drogi, a na terenie poligonu wojskowego Rudniki przedłużana jest linia kolejowa. Główną bazą będzie kompleks koszarowy z poligonem wojskowym w Rudnikach, który dopiero ma powstać. Do czasu ukończenia projektu, początkowo wykorzystywane będą tymczasowe rozwiązania w litewskich koszarach w pobliżu Wilna.

Nie brakuje problemów z tworzeniem niemieckiej brygady na Litwie

Dla Bundeswehry stacjonowanie na Litwie stanowi poważne przedsięwzięcie — czym wielokrotnie pisaliśmy. Media i politycy od dawna alarmowali o wystarczającej liczbie sprzętu i personelu. Istnieje obawa, że ​​długoterminowe zaangażowanie w państwach bałtyckich może przytłoczyć Bundeswehrę. Nie jest też jasne, w jakim stopniu członkowie rodzin żołnierzy byliby skłonni na stałe osiedlić się na Litwie.

Pod koniec stycznia Bundestag uchwalił ustawę mającą na celu uatrakcyjnienie służby w Bundeswehrze – szczególnie w kontekście nowej brygady na Litwie. Obejmuje on m.in. bardziej elastyczne rozwiązania w zakresie czasu pracy, zachęty finansowe do wynagrodzeń i świadczeń oraz zmiany w prawie dotyczącym służby wojskowej.