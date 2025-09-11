MSWiA ma plan na drony z Białorusi. Rozważa zakup urządzeń do wykrywania dronów

Wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański poinformował o planach zakupu urządzeń do wykrywania dronów, by uszczelnić granicę.

Zmiana przepisów ma pozwolić Straży Granicznej na wykrywanie dronów, co obecnie jest w gestii MON.

Wzrost prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią, w tym 5 tys. w sierpniu, świadczy o trwającej wojnie hybrydowej.

Wiesław Szczepański wskazał na lukę w obecnych procedurach dotyczących ochrony granicy.

„Dzisiaj mamy pewien problem. Otóż Straż Graniczna, która pilnuje granicy, odpowiada za przejścia graniczne. Jeśli chodzi o przekroczenie powietrzne, jest ono w gestii Ministerstwa Obrony Narodowej. Być może będziemy musieli zmodyfikować jednak to nasze porozumienie i te drony, które przylatują, powinny być w jakiś sposób też wykrywane przez Straż Graniczną” – wyjaśnił wiceminister.

Ta zmiana w podejściu ma na celu zapewnienie bardziej kompleksowej ochrony granicy przed wszelkimi próbami nielegalnego przekroczenia.

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej pozostaje napięta. Wiesław Szczepański podał, że w sierpniu tego roku odnotowano 5 tys. prób nielegalnego przekroczenia z Białorusi do Polski. „Znaczna część z tych osób została zatrzymana” – dodał, podkreślając, że jest to dowód na to, iż „wojna hybrydowa toczy się na co dzień”. Informacje z czwartku z godziny 6 rano wskazywały na 89 takich prób, co potwierdza ciągłość presji migracyjnej.

Debata Portalu Obronnego Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Manewry „Zapad” a bezpieczeństwo Polski

Kontekstem dla rozważań o zakupie urządzeń do wykrywania dronów są również zaplanowane na najbliższe dni manewry wojskowe „Zapad”, w których wezmą udział żołnierze z Białorusi i Rosji. W związku z tym, w nocy z czwartku na piątek zostaną zamknięte wszystkie przejścia na granicy polsko-białoruskiej.

„Dla polskiego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa naszych obywateli, staramy się, aby ta granica była całkowicie szczelna” – podkreślił Szczepański.

Manewry „Zapad-2025”, które mają się odbyć od 12 do 16 września, oficjalnie mają zgromadzić 13 tys. żołnierzy. Jednakże, inspektor generalny niemieckiej Bundeswehry, Carsten Breuer, w ubiegły poniedziałek oszacował, że w ćwiczeniach weźmie udział 13 tys. ludzi na Białorusi i 30 tys. w Rosji. Mniejsze szacunki podawali przedstawiciele władz litewskich – do 30 tys. wojskowych białoruskich i rosyjskich. Mimo braku oznak przygotowywania ataku na terytorium NATO pod przykrywką ćwiczeń, Breuer zapowiedział, że siły niemieckie, jak i NATO, zachowają czujność.

Dyskusja nad systemami obrony przeciwdronowej

Zakup urządzeń do wykrywania dronów przez MSWiA to krok w kierunku modernizacji i wzmocnienia zdolności obronnych Polski w obliczu współczesnych zagrożeń. Drony, ze względu na swoją mobilność i trudność w wykryciu, stanowią coraz większe wyzwanie dla służb granicznych na całym świecie. W czasie kiedy Polska zmaga się z problemami z dronami w niemieckim „Die Welt” ukazał się artykuł Gerharda Hegmanna o niemieckim systemie obrony przeciwdronowej Skyranger, rozwijanym przez Rheinmetall. Skyranger, oparty na pojeździe opancerzonym, integruje radary i uzbrojenie do niszczenia dronów oraz rakiet krótkiego zasięgu. Niemcy planują zakup 650 jednostek, a system trafi na Ukrainę, wzmacniając jej obronę przed atakami powietrznymi.

System, zaprezentowany 28 sierpnia 2024 r. w Dreźnie, ma pomóc w walce z dronami, które stały się kluczowym zagrożeniem w konfliktach, np. na Ukrainie czy w incydentach nad... Polską. Tak, pada tutaj słowo Polska, według autora niemieckiej publikacji powołującego się na swoje źródła, na targach obronnych DSEI w Londynie, po incydencie z rosyjskimi dronami Polska miała rzekomo także wyrazić zainteresowanie zakupem Skyrangera (na ten moment nie ma potwierdzenia w tej kwestii). Jednie co przekazał wiceminister Paweł Bejda na platformie X 10 września, że Polska jest w "zaawansowanej fazie procesu pozyskania systemów antydronowych w ramach pilnej potrzeby operacyjnej, która związana jest również z zabezpieczeniem środków finansowych. Systemy te stanowią najwyższy priorytet bezpieczeństwa narodowego".

Redaktor Maciej Miłosz z Rzeczpospolitej zauważył, że kilkanaście dni temu zapytał Agencje Uzbrojenia o kwestię systemów antydronowych i uzyskał taką odpowiedź: "W odniesieniu do systemu antydronowego SKYctrl dotychczas nie zostały podjęte decyzje w zakresie jego modernizacji". Warto tutaj nadmienić, że SKYctrl jest produkowany przez polską firmę Advanced Protection Systems (APS). To modułowy system CUAS (Counter-Unmanned Aerial Systems) przeznaczony do wykrywania, śledzenia i neutralizacji dronów, w tym małych i niskolotnych, takich jak rosyjskie Shahed, FPV czy Orlan. SKYctrl integruje radary FIELDctrl (zasięg 3-50 km), system dowodzenia CyView C2 oraz efektory, np. jammery RF, armaty 30 mm lub drony przechwytujące.

Szanowny Panie Redaktorze @MiloszMaciej . Przykro mi, ale mija się Pan z prawdą. Jesteśmy w zaawansowanej fazie procesu pozyskiwania systemów antydronowych w ramach pilnej potrzeby operacyjnej, która związana jest również z zabezpieczeniem środków finansowych. Systemy te stanowią… https://t.co/PpOau1Bdnd— Paweł Bejda (@pawelbejda) September 10, 2025

Co ciekawe po incydencie z rosyjskimi dronami, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną, unijny komisarz ds. obrony Andrius Kubilius zaapelował o stworzenie „dronowej tarczy” wzdłuż wschodnich granic UE. Na platformie X podkreślił konieczność współdziałania państw członkowskich UE, krajów przygranicznych i Ukrainy w celu wzmocnienia bezpieczeństwa. Jak stwierdził, wspólne wysiłki mają na celu skuteczne powstrzymanie Rosji.