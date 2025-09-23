Manewry Protective Fence 25. Wspólna obrona powietrzna krajów nordyckich i Bałtyku

Międzynarodowa współpraca w obronie powietrznej

W manewrach Protective Fence 25 uczestniczą siły powietrzne Finlandii, Danii i Szwecji, co podkreśla rosnącą integrację obronną państw nordyckich. Fińskie myśliwce F/A-18 Hornet stanowią trzon operacji, wspierane przez szwedzkie myśliwce JAS 39 Gripen oraz samoloty transportowe C-130 Hercules duńskich i szwedzkich sił powietrznych. Jak poinformowało fińskie dowództwo, to największe tego typu ćwiczenia zorganizowane tej jesieni.

„W ramach Protective Fence będziemy prowadzić operacje powietrzne z wykorzystaniem dużej liczby samolotów z rozproszonej grupy” – przekazał płk Vesa Mantyla, szef operacji. Taka strategia ma na celu zwiększenie efektywności i odporności systemów obronnych w przypadku realnego zagrożenia.

Zakres i lokalizacja ćwiczeń

Manewry obejmują szeroki zakres działań, w tym operacje powietrzne, obronę powietrzną oraz walkę elektroniczną. W ćwiczeniach biorą udział również jednostki obrony powietrznej i prowadzenia walki elektronicznej wojsk lądowych, co świadczy o kompleksowym podejściu do szkolenia i przygotowania sił zbrojnych.

Główne obszary działań to:

Poligony w środkowej Finlandii

Obszary w Laponii, zlokalizowane między Rovaniemi, Kuopio, Jyvaskyla i Vaasa

Przestrzeń powietrzna nad Zatoką Botnicką

Wsparcie logistyczne i operacyjne zapewniają główne bazy fińskich sił powietrznych oraz szwedzka północna baza Kallax w Lulea, co dodatkowo wzmacnia regionalną współpracę.

Inicjatywa TARASSIS i Jednostka Ekspedycyjna JEF

Manewry Protective Fence 25 są integralną częścią nowej inicjatywy obronnej TARASSIS grupy JEF (Joint Expeditionary Force). Wielonarodowe Siły Ekspedycyjne państw Europy Północnej, pod przywództwem Wielkiej Brytanii, organizują tej jesieni zintensyfikowane ćwiczenia w ramach programu „od koło podbiegunowego po brzegi Bałtyku”.

Członkami grupy JEF są:

Dania

Finlandia

Islandia

Norwegia

Szwecja

Litwa

Łotwa

Estonia

Holandia

Wielka Brytania

Celem tych działań jest demonstracja jedności, siły i zasięgu państw partnerskich, które aktywnie bronią pokoju i bezpieczeństwa w Europie Północnej. Ćwiczenia potrwają do piątku, dostarczając cenne doświadczenia w zakresie wspólnego planowania i realizacji operacji obronnych.

Znaczenie manewrów dla bezpieczeństwa regionalnego

Wzmożona aktywność wojskowa w regionie Morza Bałtyckiego i Europy Północnej jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się środowisko bezpieczeństwa. Manewry takie jak Protective Fence 25 odgrywają kluczową rolę we wzmacnianiu interoperacyjności między siłami zbrojnymi państw członkowskich, testowaniu i doskonaleniu procedur obronnych, odstraszaniu potencjalnych agresorów poprzez pokaz siły i gotowości do wspólnej obrony i budowaniu zaufania i spójności w ramach sojuszy regionalnych.

Wspólne ćwiczenia są również okazją do wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk, co przyczynia się do zwiększenia ogólnego poziomu bezpieczeństwa w regionie. Działania te podkreślają determinację krajów nordyckich i bałtyckich do obrony swoich interesów i wartości w obliczu współczesnych wyzwań.