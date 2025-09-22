Duńskie myśliwce F-35 po raz pierwszy wylądowały na Bornholmie, wzmacniając obronę Bałtyku.

To strategiczne posunięcie jest częścią operacji NATO Wschodnia Straż, mającej na celu szybką reakcję na zagrożenia.

Jakie są długoterminowe konsekwencje tej decyzji dla bezpieczeństwa regionu?

Bornholm strategicznym punktem na mapie NATO

W poniedziałek na niewielkim lotnisku na duńskiej wyspie Bornholm doszło do historycznego wydarzenia. Po raz pierwszy wylądowały tam dwa samoloty bojowe F-35 sił powietrznych Danii. To znaczący krok w kierunku wzmocnienia obronności regionu Morza Bałtyckiego, który zyskuje na znaczeniu w obliczu zmieniającej się sytuacji geopolitycznej. Obecność tych nowoczesnych myśliwców na Bornholmie jest jasnym sygnałem gotowości Danii do interwencji w przypadku naruszenia jej przestrzeni powietrznej lub w imieniu NATO.

„Myśliwce są gotowe do działania na pierwszej linii w przypadku naruszenia duńskiej przestrzeni powietrznej lub interwencji w imieniu NATO” – podkreślił głównodowodzący duńskiego wojska, gen. Michael Wiggers Hyldgaard.

Słowa te wskazują na kluczową rolę, jaką Bornholm odgrywa w strategii obronnej Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wyspa, położona strategicznie na Bałtyku, staje się wysuniętym posterunkiem zdolnym do szybkiej reakcji na wszelkie incydenty.

Dotychczas na Bornholmie stacjonowały jedynie starsze wersje myśliwców F-16. Przybycie F-35 to skok technologiczny, który znacząco zwiększa potencjał obronny. Samoloty, po wylądowaniu, zostały umieszczone w hangarach, co sugeruje ich stałą obecność na wyspie.

Wschodnia Straż: Odpowiedź na rosyjskie prowokacje

Decyzja o rozmieszczeniu F-35 na Bornholmie jest ściśle związana z zaangażowaniem Danii w operację NATO Wschodnia Straż (ang. Eastern Sentry). Ta inicjatywa została uruchomiona po niedawnym ataku rosyjskich dronów na Polskę, co uwydatniło potrzebę wzmocnienia wschodniej flanki NATO i zwiększenia gotowości bojowej państw członkowskich.

Dania, podobnie jak inne kraje regionu, z uwagą śledzi rozwój sytuacji na wschodzie Europy i aktywnie uczestniczy w działaniach mających na celu odstraszenie potencjalnego agresora. Rozmieszczenie F-35 na Bornholmie jest jednym z elementów tej strategii, mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności w regionie.

Modernizacja duńskich sił powietrznych: F-35 zamiast F-16

Dania od pewnego czasu realizuje program stopniowego zastępowania wysłużonych F-16 nowocześniejszymi F-35. Z zamówionych w Stanach Zjednoczonych 27 samolotów F-35, do Danii dostarczono już 15 sztuk. Maszyny te na co dzień stacjonują w Skrydstrup w południowej Jutlandii. Przerzucenie części floty na Bornholm świadczy o elastyczności i możliwości szybkiego dostosowania się duńskich sił powietrznych do zmieniających się potrzeb obronnych.

Warto również zaznaczyć, że Dania aktywnie wspiera Ukrainę w jej walce z rosyjską agresją. Część floty F-16 rządu w Kopenhadze została przekazana Ukrainie, co pokazuje zaangażowanie Danii w pomoc wschodnim sąsiadom i wspieranie międzynarodowego bezpieczeństwa.