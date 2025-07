Dania wzmacnia siły powietrzne. Kopenhaga planuje zakup kolejnych myśliwców F-35

Spis treści

Wizyta w USA i kluczowa deklaracja

Podczas środowej (9 lipca) wizyty w Stanach Zjednoczonych szef duńskiego resortu obrony przedstawił plany dalszego rozwoju floty powietrznej swojego kraju. Troels Lund Poulsen podkreślił, że obecna sytuacja w procesie produkcyjnym koncernu Lockheed Martin stwarza wyjątkową okazję do szybkiego pozyskania nowoczesnych samolotów bojowych.

W rozmowie z duńską telewizją TV 2 minister stwierdził: „Istnieje możliwość szybkich dostaw myśliwców, jeśli teraz podejmiemy decyzję”. Jak wyjaśnił, jest to związane z pojawieniem się tak zwanego „okna w produkcji”, które duński rząd zamierza wykorzystać. Zakup kolejnych 10 maszyn F-35 znacząco zwiększy potencjał obronny Danii.

Realizacja poprzedniego kontraktu

Nowy planowany zakup jest uzupełnieniem dotychczasowego zamówienia, które duńskie władze złożyły w ostatnich latach. W ramach poprzedniej umowy Dania zakontraktowała łącznie 27 samolotów F-35. Proces dostaw napotkał jednak na opóźnienia. Do tej pory na wyposażenie duńskiej armii trafiło 15 z zamówionych maszyn.

Zgodnie z harmonogramem:

Całkowita liczba zamówionych maszyn w ramach pierwszego kontraktu: 27

Liczba dostarczonych samolotów: 15

Liczba maszyn oczekujących na dostawę: 12

Termin finalizacji dostaw: Koniec 2026 roku

Nowe myśliwce a pomoc dla Ukrainy

Decyzja o zakupie amerykańskich myśliwców piątej generacji F-35 ma również bezpośredni związek ze wsparciem militarnym, jakiego Dania udziela Ukrainie. To właśnie realizacja pierwszego kontraktu na te nowoczesne samoloty pozwoliła duńskiemu rządowi podjąć decyzję o przekazaniu Kijowowi 19 myśliwców starszej generacji F-16. Wprowadzanie do służby maszyn F-35 stopniowo zwalnia zasoby i umożliwia wycofywanie starszych modeli, które mogą następnie trafić do państw potrzebujących wsparcia w obronie swojej suwerenności.

Zakup przez Danie F-35

Dania podjęła decyzję o zakupie samolotów F-35 w 2016 roku. W czerwcu tamtego roku duński parlament zatwierdził wybór F-35A Lightning II jako następcy wysłużonych F-16, kończąc trwający kilka lat proces analizy ofert i porównania różnych typów myśliwców. Finalna decyzja obejmowała zakup 27 egzemplarzy F-35A, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu zdolności operacyjnych i jednoczesnego dostosowane do budżetu obronnego Kopenhagi.

Jednocześnie Dania bierze udział w globalnym programie F-35 jako państwo partnerskie, co daje jej dostęp do ciągłych modernizacji i wsparcia logistycznego zapewnianego przez międzynarodową społeczność użytkowników tych myśliwców. Dla duńskiego przemysłu obronnego oznacza to także szanse na udział w łańcuchu dostaw i transfer technologii w określonym zakresie. Zakup F-35 wpisuje się w szerszy proces wzmacniania potencjału wojskowego Danii, która w ostatnich latach zwiększa swoje wydatki obronne, odpowiadając na rosnące napięcia bezpieczeństwa w regionie Europy Północnej i Arktyki.