Kosiniak-Kamysz: Najważniejszy punkt rozmowy z sekretarzem Austinem to tworzenie konsorcjów między przemysłem amerykańskim i firmami polskimi

Kosiniak-Kamysz powiedział, że rozmawiał w czwartek z szefem Pentagonu przede wszystkim na temat współpracy przemysłów zbrojeniowych USA i Polski i produkcji uzbrojenia w Polsce. "Najważniejszy punkt mojej rozmowy z sekretarzem Austinem to wymiana doświadczeń gospodarczych, tworzenie konsorcjów między przemysłem amerykańskim i firmami polskimi” – oświadczył szef MON.

Podczas konferencji prasowej minister Kosiniak-Kamyszn oświadczył, że uzyskał też od szefa Pentagonu zapewnienie, że w najbliższych miesiącach USA udostępnią Polsce osiem śmigłowców AH-64D Apache od amerykańskiego wojska. Po raz pierwszy o takiej deklaracji mówił jeszcze jego poprzednik Mariusz Błaszczak wiosną 2023 roku. Dotąd jednak nic w tej sprawie nie udało się ustalić.

Podczas spotkania w Pentagonie poruszona została też kwestia dalszej pomocy Ukrainie. Rozmowa skupiała się wokół zdolności pancernych. Polska wraz z Niemcami przewodzi międzynarodowej koalicji koordynującej wsparcie dla Kijowa w tym zakresie. Ministrowie rozmawiali m.in. o możliwości przekazania pojazdów opancerzonych i czołgów przez państwa spoza NATO.

Minister podtrzymał też swoją deklarację, że Polska nie zamierza przekazywać Ukrainie kolejnych myśliwców MiG-29, bo służą one obecnie do ochrony polskiej przestrzeni powietrznej. Jak podkreślił - "Czy wszyscy zrobili tyle, co Polska? Nie mam takiego wrażenia. Polska przekazała, tyle, ile mogła. Dzisiaj pomaga m.in. w szkoleniu żołnierzy, transporcie. Nie wszystkie państwa ze wschodniej flanki, zwłaszcza z Grupy Wyszehradzkiej, tak się wykazały."

W pewnym sensie słowom tym wtórował Lloyd Austin, który stwierdził - „Rozwijając swoje zdolności obronne i wspierając Ukrainę, Polska służy jako przykład dla Europy i reszty świata.” Szef Pentagonu dziękował też za "wybitne przywództwo" Polski w sprawie logistycznego i wojskowego wsparcia dla Ukrainy oraz ministrowi Kosiniakowi-Kamyszowi indywidualnie, za przewodzenie międzynarodowej koalicji państw wzmacniających zdolności pancerne Ukrainy.

W rozmowie pojawiły się też ostatnie, bezprecedensowe wydarzenia związane z modernizacja polskich sił zbrojnych. Lloyd Auston odniósł się do mającej miejsce dzień wcześniej w Teksasie prezentacji pierwszego samolotu F-35A Husarz, przeznaczonego dla Polski. Jak powiedział szef Pentagonu, jest to „krok w kierunku rozmieszczenia najbardziej śmiercionośnego i odpornego myśliwca na świecie". Zwrócił też uwagę, że dzięki podpisanej kilkanaście dni wcześniej umowie na 96 śmigłowców AH-64E Apache, Polska będzie największym użytkownikiem tych maszyn poza USA.

Łączy się to z rosnącymi wydatkami na obronę w budżecie Polski, który został dzień wcześniej przyjęty przez rząd. Jak powiedział minister Kosiniak-Kamysz, nawiązując do 3% PKB, które kraje NATO powinny przeznaczać na ten cel - "My ponad dwukrotnie spełniamy dziś obowiązujący limit, którego około 10 państw dzisiaj nie wypełnia. To musi być przykład i to jest bardzo ważne. Kilkakrotnie sekretarz obrony USA powtarzał, że Polska jest w tej kwestii przykładem do naśladowania".

Warto odnotować, że w mijającym tygodniu reprezentacja MON w USA była bardzo liczna. Dzień przed wizytą Władysława Kosiniaka-Kamysza do Stanów Zjednoczonych udali się wiceministrowie Cezary Tomczyk i Paweł Bejda, którzy 28 sierpnia uczestniczyli w Fort Worth w Teksasie w ceremonii przekazania pierwszego polskiego samolotu F-35A Husarz. Minister Bejda prowadził już wcześniej w Waszyngtonie rozmowy na temat dodatkowych możliwych zakupów uzbrojenia dla polskich sił zbrojnych, spotykając się m.in. z szefem agencji Defense Security Cooperation Agency zajmującej eksportem broni z USA, głównie w ramach systemu FMS.