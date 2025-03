Kosiniak-Kamysz: Decyzje o broni jądrowej w Polsce powinny zapadać sojuszniczo

Spis treści

Stanowisko prezydenta nie jest nowe

Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że stanowisko prezydenta Dudy w sprawie broni jądrowej nie jest nowe. Jak mówił, pamięta podobne wypowiedzi prezydenta sprzed kilku lat oraz sprzed roku.

Decyzje sojusznicze w sprawie broni jądrowej

Szef MON podkreślił, że decyzje dotyczące rozmieszczenia broni jądrowej w Polsce powinny zapadać na poziomie sojuszniczym, najlepiej w ramach NATO. Zaznaczył, że to "sprawa bardzo poważna" oraz uważa, że, że decyzje w tej sprawie powinny zapadać sojuszniczo, najlepiej w oparciu o Sojusz Północnoatlantycki.

"Powinny być transatlantyckie, jak najbardziej efektywne w swoim działaniu, bo to temat na tyle wrażliwy, że mniej słów w przestrzeni publicznej, a więcej czynów da efekt odstraszania bardzo silny i do tego zachęcam" - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Apel prezydenta Dudy o rozmieszczenie broni jądrowej

Prezydent Duda w wywiadzie dla "Financial Timesa" wezwał USA do rozmieszczenia broni jądrowej w Polsce jako środka odstraszającego przed ewentualną agresją Rosji. Duda w wywiadzie dla "Financial Timesa" ocenił, że "granice NATO przesunęły się na wschód w 1999 roku, więc 26 lat później powinno również nastąpić przesunięcie infrastruktury NATO na wschód”. Prezydent wyraził nadzieję na rozszerzenie projektu Nuclear Sharing w Europie.

Decyzja w rękach prezydenta Trumpa

Andrzej Duda podkreślił, że decyzja o rozmieszczeniu amerykańskiej broni jądrowej należy do prezydenta Donalda Trumpa. Prezydent przypomniał również o zapowiedzi Władimira Putina z 2023 r. dotyczącej rozmieszczenia taktycznej broni jądrowej na Białorusi. „Rosja nawet się nie wahała, kiedy przenosiła swoją broń jądrową na Białoruś. (…) Nikogo nie pytała o zgodę" – powiedział prezydent”.

Alternatywne propozycje ochrony

Prezydent Duda odrzucił pomysł premiera Donalda Tuska dotyczący rozwoju polskiego arsenału nuklearnego. „Duda odrzucił jednak pomysł szefa polskiego rządu dotyczący rozwoju polskiego arsenału nuklearnego. +To zajęłoby dziesięciolecia+ – powiedział”. W wywiadzie dla "FT" prezydent powtórzył słowa premiera Tuska, że Polska mogłaby uzyskać lepszą ochronę dzięki pomysłowi prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który zakłada rozszerzenie francuskiego parasola nuklearnego na europejskich sojuszników.

