Korea Południowa stawia na rozwój sił kosmicznych. Planuje wystrzelić „dziesiątki ultra małych satelitów rozpoznawczych”

Defense Acquisition Program Administration, czyli DAPA, czyli Administracja Programu Przejęć Obrony (DAPA) to organ wykonawczy rządu Korei Południowej. Została utworzona 1 stycznia 2006 r. w celu zarządzania projektami poprawy zdolności obronnych, zaopatrzenia w amunicję i wspierania przemysłu obronnego. Nadzoruje ją Ministerstwo Obrony Republiki Korei.

DAPA poinformowała (6 marca), że powstanie lądowe „dedykowane miejsce startu” satelitów wojskowych. Lokalizacja utrzymywana jest, z wiadomych względów, w tajemnicy. Obecnie satelity wystrzeliwane są „ze startu morskiego”.

Konieczność budowy lądowego „dedykowanego miejsca startu” wynika z wielu ograniczeń. Dotychczasowy sposób ekspediowania satelitów ograniczają m.in. – jak podały media południowokreańskie – masa startowa rakiet wynoszących satelity w przestrzeń oraz… warunki klimatyczne. Co to za warunki, tego DAPA nie podała, ale skoro o nich wspomniała, to z pewnością mają znaczenie.

Prace nad lądowym kosmodromem mają ruszyć w 2025 r. Władze wojskowe planują wystrzelić dziesiątki ultra małych satelitów rozpoznawczych o masie poniżej 100 kg (do monitorowania głównych celów w Korei Północnej) wraz z pięcioma średniej wielkości wojskowymi satelitami rozpoznawczymi, z których pierwszy został wystrzelony w 2023 r. DAPA uznała, że należy zainwestować w rozwój technologii kosmicznych 150 mld wonów, czyli ok. 112 mln USD.

Korea Południowa jest jednym z czołowych eksporterów broni wszelkiego typu I rodzaju. DAPA prognozuje: „Osiągniemy w tym roku nasz cel – 20 miliardów dolarów poprzez zwiększenie eksportu obronności do Europy i na Bliski Wschód, w tym do Polski”.

Korea Południowa pod względem siły militarnej jest szóstym państwem świata. Jej przeciwnik – Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna – pod tym względem plasuje się w rankingu Global Firepower dopiero na 26. miejscu (Polska jest przed nią o kilka oczek wyżej). Korea Północna dysponuje jednak broń jądrową oraz środkami do jej przenoszenia, zarówno w wymiarze taktycznym, jak i strategicznym...

