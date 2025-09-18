Kolejne Javeliny trafią do Wojska Polskiego. Departament Stanu USA udzielił zgodę na sprzedaż

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał wieczorem 18 września, że Departament Stanu USA udzielił zgody na sprzedaż Polsce 253 wyrzutni i ponad 2,5 tysiąca pocisków, wraz z niezbędnym szkoleniem i zapasem części zamiennych. Jak dodał wicepremier "Javelin to przeciwpancerny pocisk kierowany będący na uzbrojeniu Wojsk Obrony Terytorialnej".

Kolejne Javeliny dla Wojska Polskiego! Departament Stanu USA🇺🇲 udzielił zgody na sprzedaż Polsce 253 wyrzutni i ponad 2,5 tysiąca pocisków, wraz z niezbędnym szkoleniem i zapasem części zamiennych. Javelin to przeciwpancerny pocisk kierowany będący na uzbrojeniu @terytorialsi… pic.twitter.com/cJs1icT19i— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) September 18, 2025

Jak dodała we wpisie na X Agencja Uzbrojenia: "Właśnie ruszamy z postępowaniem, którego celem będzie zakup do 2506 pocisków FGM-148F i 253 wyrzutni. Dzięki temu pododdziały lekkiej piechoty otrzymają wsparcie w postaci dodatkowej broni przeciwpancernej, będącej już na wyposażeniu Wojska Polskiego".

Javeliny w Wojsku Polskim pojawiły się w 2020 roku, gdy podpisano umowę na dostawę 60 wyrzutni CLU i 180 pocisków w wersji FGM-148F, co uczyniło Polskę pierwszym krajem poza USA, który otrzymał tę zaawansowaną wersję. Głównym użytkownikiem są Wojska Obrony Terytorialnej. Pierwsze strzelanie odbyło się 17 czerwca 2021 roku na poligonie Kijewo-Toruń, wieńcząc szkolenie instruktorów, techników i operatorów. W 2023 roku aneksowano umowę, zamawiając dodatkowe 50 wyrzutni i około 500 pocisków za 103,5 mln USD, z dostawami planowanymi do 2026 roku. We wrześniu 2023 roku Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała porozumienie z Raytheon i Lockheed Martin, umożliwiające produkcję komponentów i montaż Javelinów w Polsce, głównie w zakładach Mesko, co jest pierwszym takim projektem poza USA.

Czym jest Javelin?

Javelin to przenośny przeciwpancerny system rakietowy (ATGM – Anti-Tank Guided Missile) opracowany przez USA, produkowany przez Raytheon i Lockheed Martin, służący do niszczenia czołgów, pojazdów opancerzonych, bunkrów oraz nisko latających celów, jak śmigłowce. Składa się z pocisku z głowicą kumulacyjną zdolną przebić ponad 600 mm pancerza oraz lekkiej wyrzutni z celownikiem termowizyjnym, umożliwiającym działanie w dzień i w nocy.

System działa w trybie „fire-and-forget”, samodzielnie naprowadzając się na cel dzięki podczerwieni, co pozwala operatorowi ukryć się po wystrzale. Oferuje dwa tryby ataku: bezpośredni oraz z góry, skuteczny przeciwko dachom pojazdów. Maksymalny zasięg wynosi 2,5 km, a w nowszych wersjach do 4 km.

Całość waży około 22,3 kg, co umożliwia obsługę przez dwóch żołnierzy. Wprowadzony w 1996 roku, Javelin sprawdził się w Iraku, Afganistanie i na Ukrainie, gdzie od 2018 roku wspiera siły ukraińskie przeciwko rosyjskim czołgom. Działa w każdych warunkach pogodowych, zapewniając przewagę w słabej widoczności i jest kluczowym narzędziem przeciwko nowoczesnym zagrożeniom opancerzonym.