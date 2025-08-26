Kolejna interpelacja Mariusza Błaszczaka. Były szef MON tym razem pyta o Apache

Mariusz Błaszczak złożył interpelację w sprawie możliwej rewizji kontraktu na 96 śmigłowców Apache.

Były szef MON pyta, czy resort obrony planuje zmniejszyć liczbę pozyskiwanych maszyn i jakie są tego przyczyny.

Pojawiają się głosy, że MON rozważa zastąpienie części śmigłowców Apache innymi typami śmigłowców, np. ciężkimi śmigłowcami transportowymi.

Były szef MON pyta o Apache

Były szef MON w złożonej interpelacji napisał: „w związku z docierającymi do mnie informacjami dotyczącymi planowanej rewizji kontraktu na 96 śmigłowców uderzeniowych Apache proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

Czy prawdą jest, że resort obrony narodowej planuje renegocjować umowę na 96 śmigłowców Apache i docelowo zmniejszyć liczbę pozyskiwanych maszyn? Jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, proszę o informację, o ile śmigłowców zostanie zmniejszony kontrakt. Jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, proszę o informację, jakie są przyczyny podjęcia decyzji o zmniejszeniu liczby pozyskiwanych śmigłowców”.

AH-64E Apache Guardian dla Polski

Ministerstwo Obrony Narodowej, za pośrednictwem Agencji Uzbrojenia, zawarło z rządem Stanów Zjednoczonych umowę na zakup 96 sztuk najnowszej wersji śmigłowca szturmowego AH-64E Apache Guardian. Kontrakt podpisano 13 sierpnia 2024 roku, a jego wartość opiewa na około 10 miliardów dolarów netto. Umowa zawiera również szeroki pakiet logistyczny, szkoleniowy, wsparcie techniczne, wyposażenie hangarowo-lotniskowe oraz dostawy amunicji i zapasu części zamiennych.

Już teraz Polska otrzymała - w leasingu - cztery używane śmigłowce AH-64D (a docelowo ma ich być osiem) jako rozwiązanie pomostowe. Ich rola to przyspieszenie procesu przeszkolenia zarówno pilotów, jak i personelu technicznego. Pierwsze maszyny tego typu dotarły do kraju w czerwcu 2025 roku i trafiły do bazy lotniczej w Latkowie koło Inowrocławia, a szkolenia części załóg oraz inżynierów już się rozpoczęły i trwają zarówno w USA, jak i w Polsce.

Coraz częściej pojawiają się jednak głosy, że zakup tak dużej liczby AH-64E Apache może być błędem, a część maszyn może warto zastąpić innymi rodzajami śmigłowców np. ciężkimi śmigłowcami transportowymi CH-47F Chinook. Taką właśnie opcje ma rozważać Ministerstwo Obrony Narodowej.

Interpelacje poselskie Mariusza Błaszczaka

Mariusz Błaszczak już wcześniej kierował inne interpelacje poselskie do ministerstwa obrony, w których pytał o planowane lub obecne zakupy sprzętu dla Wojska Polskiego. Przykładowo, pod koniec marca br. były szef MON złożył interpelację poselską skierowaną do ministra obrony narodowej w sprawie białej księgi dotyczącej przyszłości europejskiej obrony. Pytał w niej o kolejne umowy na czołgi K2, ich produkcję w Polsce, a także o umowę na kolejne wyrzutnie HIMARS. Jeszcze wcześniej polityki Prawa i Sprawiedliwości pytał o wydatki na zbrojenia i umowy zbrojeniowe.