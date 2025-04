Kiedy można uwieczniać to, co jest objęte zakazem fotografowania?

Mowa o rozporządzeniu ministra obrony narodowej z 27 marca 2025 r. w sprawie trybu oraz terminów wydawania zezwoleń na fotografowanie, filmowanie lub utrwalanie w inny sposób obrazu lub wizerunku obiektów, osób lub ruchomości, o których mowa w art. 616a ust. 1 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, wzoru znaku zakazu fotografowania oraz sposobu jego uwidocznienia, utrwalenia i rozmieszczenia.

Lepiej nie wstawiać na fejsik fotek obiektów chronionych

Zacznijmy od zakazu. Tu sprawa jest prosta, bo gdy widzi się tablicę o tym informującą, to należy powstrzymać się od utrwalania tego, czego utrwalać nie wolno. Trudno, nie będzie obrazka na fejsiku, nie będzie polubień, ale i – kto wie – dzięki temu utrwalający nie wyląduje w areszcie. Bo za złamanie zakazu prawo przewiduje stosowne sankcje. Czy da się egzekwować łamanie zakazu? To już temat na inną okazję, ale więcej wskazuje na to, że przepis będzie...

Obiekty – nazwijmy je publicystycznie – szczególnego znaczenia dla bezpieczeństwa państwa i jego obronności można utrwalać „ku wiecznej rzeczy pamiątce”, jeśli tylko wystąpi się o zgodę do odpowiednich czynników i takową się uzyska. Z tej strony można sobie ściągnąć plik PDF z rzeczonym rozporządzeniem, by dowiedzieć się, do kogo kierować wniosek o uzyskanie zgody na utrwalanie tego, co zakazano utrwalać.

Garda: Raport Fundacji Pułaskiego Sivis pacem, para bellum Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Telewizja uprzywilejowana, o fotoreporterach MON zapomniał

Takie tablice informujące o zakazie fotografowania umieszcza się w miejscach widocznych:

• na ogrodzeniach obiektów w odstępach nie większych niż 300 m, gdy zakaz dotyczy całego terenu, na którym znajdują się obiekty oraz ruchomości, w szczególności przy bramach wjazdowych,

• przy wejściach do obiektu, lub bezpośrednio na obiekcie (na elementach konstrukcyjnych), w szczególności od frontu budynku przy wejściu głównym, w liczbie dostosowanej do jego powierzchni lub kubatury, gdy zakaz dotyczy tylko tego obiektu,

• na ruchomości.

Nie trzeba wnioskować o zezwolenie, jeśli (między innymi) sytuacja dotyczy:

• robienia zdjęć nieruchomości przez przedstawicieli administratora i zarządcy nieruchomości w celu udokumentowania stanu technicznego;

• robienia zdjęć pamiątkowych przez przedstawicieli delegacji zagranicznych w związku z podpisaniem szczególnie ważnych umów;

• rejestrowania przez telewizję konferencji organu właściwego w zakresie ochrony obiektu lub nagrywania wywiadów;

• realizacji polityki informacyjnej przez dowódcę jednostki wojskowej...

Za złamanie zakazu fotografowania obiektów chronionych można być ukaranym grzywną (do 5000 zł), gdy do wykroczenia dochodzi nieświadomie, lub aresztem (od 5 do 30 dni), gdy zostało ono świadomie popełnione. Należy liczyć się z tym, że aparat fotograficzny, kamera, smartfon itp. będą skonfiskowane bez względu na to, czyją są własnością.

Żeby nie rozpisywać się, przedstawiamy (wykonane z pomocą ChataGTP) taką oto tabelkę...

i Autor: AI/pixabay.com

Sonda Czy wprowadzenie zakazu fotografowania obiektów wojskowych jest słuszne? Jak najbardziej, trzeba je chronić przed szpiegami. To powrót do PRL, ten zakaz będzie obowiązywał tylko na papierze. A niech sobie MON wprowadza co tam chce, mnie to nie interesuje.