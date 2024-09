Kiedy młodzi Niemcy pójdą do wojska? Rozpoczęły się przygotowania do zmian w prawie 

Minister Pistorius wziął sobie zagrożenie wynikające z polityki Putina, ale także zmian na świecie bardzo poważnie, dlatego chce wzmocnić Niemcy i przywrócić zasadniczą służbę wojskową.

Według doniesień niemieckiej gazety Die Welt, mężczyźni urodzeni w dniu 31 grudnia 2006 r. lub później mają podlegać ponownemu obowiązku rejestracji zapisanego w ustawie o poborze. Będą oni zobowiązani do udzielenia informacji w cyfrowym kwestionariuszu na temat ich gotowości i zdolności do służby wojskowej, a także wykształcenia, i innych kwalifikacji i zainteresowań. Die Welt dodał także, że mężczyźni, którzy osiągną pełnoletność po terminie 1 stycznia 2025 r., powinni być zobowiązani do udzielenia odpowiedzi na kwestionariusz pod groźbą grzywny. Kobiety mogą wypełnić kwestionariusz dobrowolnie.

Jak napisał dalej Die Welt dalsze etapy, tj. badanie fizyczne (obecnie nazywane "oceną") i ukończenie"zasadniczej służby wojskowej", mają być dobrowolne. Jak zwraca uwagę niemiecka gazeta, jeśli wejdzie to w takim stylu, to stworzony model nie będzie miał nic ze szwedzkim modelem poboru, na którym miał się wzorować Pistorius. W tym modelu zarówno pobór, jak i służba są obowiązkowe. Jednak "w tym okresie legislacyjnym nie będzie obowiązkowego poboru do służby wojskowej", ogłosiło ministerstwo w odpowiedzi na zapytanie gazety, a także "nie będzie obowiązkowego poboru". Zakłada się, że "znajdzie się wystarczająca liczba ochotników do nowego modelu służby wojskowej". Celem jest 5 000 dodatkowych ochotników, przy czym obecnie w siłach zbrojnych służy około 10 000 ochotników.

Struktura służby wojskowej w nowym modelu przewiduje podstawowy okres służby wynoszący sześć miesięcy, który może zostać dobrowolnie przedłużony maksymalnie o 17 miesięcy. Elastyczność ta ma na celu zwiększenie atrakcyjności służby wojskowej. Według wcześniejszych informacji Bundestag powinien zdecydować o niezbędnych zmianach w prawie wiosną przyszłego roku. Tylko wtedy zmiany będą mogły wejść w życie. Niemiecka media pisały kilka tygodni temu, że istnieje szansa, że nowa służba wojskowa zacznie obowiązywać w Niemczech od maja 2025 roku.

To na co zwraca uwagę również niemiecki Die Welt, to brak gotowości Bundeswehry do przyjęcia nowych żołnierzy, ponieważ obecna infrastruktura nie pozwala na tak nagłe zwiększenie — przynajmniej nie bez ogromnych dodatkowych inwestycji. Warto tutaj także przypomnieć, o czym pisały niemieckie media, że według obliczeń ministerstwa obrony Niemiec, wkład w obronę NATO powinien wynosić do 460 000 żołnierzy i rezerwistów. Obecnie jest tylko około 181 000 żołnierzy, a także „rezerwa strukturalna w wysokości 60 000 etatów”, która jest obecnie tworzona.

Czy Niemcy chcą przywrócenia służby wojskowej?

Czy Niemcy chcą, by zasadnicza służba wojskowa została przywrócona? Jak się wydaje - tak. Według sondażu YouGov na zlecenie „Welt am Sonntag” wynika, że Niemcy są za tym, by obowiązkowa służba wojskowa powróciła. W sondażu wynika, że w dużej mierze 60 proc. badanych Niemców generalnie popiera wprowadzenie powszechnej służby wojskowej, w tym 28 proc. deklaruje, że aprobuje to „całkowicie”, a 32 proc. - że „raczej” popiera takie zmiany. Przeciwnych jest 32 proc. ankietowanych, a 8 proc. badanych nie udzieliło żadnej odpowiedzi.

Przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej w Niemczech ma najwięcej zwolenników wśród wyborców CDU/ CSU (72 proc.), SPD (66 proc.), Alternatywy dla Niemiec (64 proc.) i FDP (62 proc.). Mniej przychylni wobec służby wojskowej są wyborcy Zielonych (48 proc. za 41 proc. przeciw). Z kolei zwolennicy Lewicy są przeciwni powrotowi obowiązku.

Podczas gdy większość Niemców w wieku 18-29 lat, których dotyczy obowiązkowa służba wojskowa, jest jej przeciwna (47 proc.), poparcie dla tego pomysłu rośnie wraz z wiekiem. 49 proc. ankietowanych w wieku 30-39 lat jest za przywróceniem obowiązku. W grupie wiekowej powyżej 70 lat jest to już 77 proc. badanych. Za powrotem do służby wojskowej opowiadają się częściej mężczyźni (64 proc.) niż kobiety (54 proc.), a także częściej mieszkańcy terenów wiejskich (61 proc.) niż miejskich (56 proc.).

Według sondażu instytutu badania opinii Forsa z marca 2024 roku, około połowa obywateli Niemiec opowiada się obecnie za przywróceniem obowiązkowej służby wojskowej. W sondażu zleconym przez Sterna, wynika, że, 52 proc. respondentów opowiedziało się za obowiązkową służbą w Bundeswehrze. Sprzeciwiło się temu 43 proc., 5 proc. nie wyraziło żadnego zdania. Najwięcej zwolenników znalazło się w grupie wiekowej powyżej 60 lat. W tym przypadku 59 procent ankietowanych było za tym. Jednak wśród osób w wieku od 18 do 29 lat 59 procent było przeciwnych obowiązkowej służbie wojskowej.