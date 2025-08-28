Katastrofa samolotu podczas prób do Air Show Radom. Nieoficjalnie mówi się o polskim F-16

W czwartek, podczas przygotowań do Air Show Radom, doszło do katastrofy lotniczej jednego z samolotów. W sieci pojawiło się nagranie rozbitej maszyny. Nieoficjalnie mówi się, że był to jeden z polskich myśliwców F-16. Konto WarNewsPoland na platformie X podało, że samolot należał do grupy Tiger Demo.