Izrael odwraca uwagę od Strefy Gazy? Ważne oświadczenia Netanjahu. Iran apeluje do ONZ

Izrael poszerzył skalę konfliktu z Iranem m.in. po to, by odwrócić uwagę od Strefy Gazy i wciągnąć do niego USA – tak uważa Michał Wojnarowicz, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM). – Izrael traktuje Iran jako państwo skrajnie wrogie, którego deklaratywnym celem strategicznym jest zniszczenie państwa Izrael, a utrzymanie programu broni nuklearnej taki cel znacząco by ułatwiło. Premier Benjamin Netanjahu wyjawił, że o operacji „Powstający Lew” Izrael poinformował Donalda Trumpa.

i Autor: pixabay.com