ICEYE ze Złotym Laurem „Super Biznesu”. Rozwiązania firmy po raz kolejny nagrodzone

ICEYE Polska nagrodzone Złotym Laurem „Super Biznesu”

Firma ICEYE Polska otrzymała nagrodę w kategorii „Biznes i Nauka”. Wręczyli ją Szymon Gawryszczak członek zarządu Totalizatora Sportowego i Tadeusz Białek prezes Związku Banków Polskich. Wyróżnienie odebrał Witold Witkowicz prezes zarządu ICEYE Polska sp. z o.o.

„To ogromna przyjemność otrzymać nagrodę tak naprawdę za pracę, którą się lubi, która stanowi ogromną część mojego życia, ale też znacząco ta praca wspiera nasze europejskie i polskie bezpieczeństwo. Ta satysfakcja sięga niskiej orbity okołoziemskiej, 500 km przynajmniej, tam, gdzie mamy umieszczoną naszą infrastrukturę, tam, gdzie nasze satelity się znajdują, jest ich w tym momencie 54, i tam, gdzie całkiem niedawno przebywał nasz astronauta Sławosz Uznański. Szanowni Państwo, nie byłoby to możliwe, gdyby nie bardzo wytężona praca naszych inżynierów, których tu ze mną nie ma, natomiast składam im serdeczne podziękowania, ponieważ to jest niezwykle wyjątkowy zespół, międzynarodowy zespół, polsko-fiński, od lat budujący sukces naszej firmy, który zrewolucjonizował naszą technologię, wprowadził na orbitę obiekty, które tak naprawdę były uznawane właśnie przez wielu – czy to wojskowych, czy to naukowców – za niemożliwe do zbudowania. Nam się to udało. Nam się to udaje po raz kolejny i nie mówimy oczywiście dość. To nie jest koniec” - mówił Witold Witkowicz po otrzymaniu Złotego Lauru „Super Biznesu”.

ICEYE - kosmiczne "oczy" polskie armii, ale nie tylko

ICEYE to polsko-fińska firma, która powstała w 2014 r. Specjalizuje się w budowie i eksploatacji małych satelitów wykorzystujących technologię radarową typu SAR (Synthetic Aperture Radar). Satelity tego typu to przełom w dziedzinie obrazowania satelitarnego. Technika ta polega na wirtualnym zwiększeniu rozmiaru anteny poprzez nadawanie i odbiór sygnałów sondujących za pomocą anteny umieszczonej na ruchomej platformie. Dzięki temu, nawet niewielka antena może działać jak znacznie większa, zapewniając wysoką rozdzielczość obrazu.

Pozwala to na częste obrazowanie dowolnych obszarów zainteresowania (AOI) przy znacznie niższych kosztach. Satelity ICEYE pozwala na monitorowanie obszarów o powierzchni do 84 000 km² i przybliżanie wybranych miejsc z wysoką rozdzielczością – nawet poniżej 25 cm. Co istotne, ICEYE generuje obrazy Ziemi niezależnie od warunków pogodowych oraz pory dnia i nocy, dzięki czemu oferuje przewagę nad klasycznymi systemami optycznymi.

ICEYE kieruje swoje usługi do wielu segmentów. W sektorze cywilnym i komercyjnym dostarcza rozwiązania z zakresu reagowania kryzysowego (powodzie, pożary, katastrofy naturalne), monitoringu zmian na powierzchni Ziemi, zarządzania ryzykiem (np. ubezpieczenia), nadzoru infrastruktury, logistyki i sektora morskiego. Z perspektywy wojskowej i obronnej kluczowe są funkcje ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance), czyli dostarczanie wywiadowczych danych obrazowania, obserwacji i analizy obszarów zainteresowania w trybie bliskim do czasu rzeczywistego.

„MikroSAR” od ICEYE dla Polski

Polska w 2025 roku podpisała z ICEYE kontrakt opiewający na około 200 milionów euro w ramach programu „MikroSAR”, obejmujący dostawę trzech radarowych satelitów SAR dla Sił Zbrojnych RP, z opcją dokupienia kolejnych trzech oraz rozbudowę segmentu naziemnego. Umowa przewiduje, że satelity będą funkcjonować w ramach rozwiązania dedykowanego dla polskiego MON. Ponadto ICEYE Polska zawarło strategiczne partnerstwo z Polską Grupą Zbrojeniową (PGZ) oraz Wojskowymi Zakładami Łączności (WZŁ-1) w celu budowy mobilnej stacji naziemnej dla systemu SAR w Polsce. Dzięki temu możliwe będzie lokalne odbieranie, przetwarzanie i dystrybucja obrazów, co zwiększa autonomię operacyjną systemu. W praktyce oznacza to, że Polska nie tylko otrzyma satelity, ale także infrastrukturę do ich obsługi.

Dla Wojska Polskiego systemy oferowane przez ICEYE mogą przekładać się na zwiększoną świadomość operacyjną, szybsze wykrywanie zmian (np. ruchów przeciwnika, przesunięć sił), niezależność od warunków meteorologicznych i światła, a także integrację danych z innymi systemami dowodzenia i kontroli. Sukces zobrazowań ICEYE dostarczanych Ukrainie pokazuje, że są to rozwiązania realnie wspierające działania wojskowe i pomagające dbać o bezpieczeństwo. Nie można zapominać, że ukraiński wywiad (GUR) oficjalnie potwierdził, że zobrazowania ICEYE pomogły zniszczyć rosyjski okręt podwodny Rostów nad Donem i duży okręt desantowy Mińsk. Są też realną pomocą podczas śledzenia ruchu rosyjskich wojsk.