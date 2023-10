Grecja, która systematycznie modernizuje swoją armię i wydaje dużo na zbrojenia - w 2022 roku Grecja wydała 3,54%. produktu krajowego brutto na obronność – związku ze sporami terytorialnymi z Turcją i obaw zajęcia wysp o które oba kraje toczą spory i idzie na kolejne zakupy.

Grecja oficjalnie złożyła formalne zapytanie ofertowe do rządu USA na zakup 49 śmigłowców Sikorsky UH-60 Black Hawk poprzez procedurę FMS, zamiast realizować bezpośrednią sprzedaż komercyjną (DCS).

Wniosek potwierdził 9 października prezes amerykańskiej formy Sikorsky Paul Lemmo, mówiąc że taki wniosek wpłynął i obecnie jest on rozpatrywany przez Biuro Współpracy Obronnej w USA. Dodając, że pomiędzy sfinalizowaniem zamówień, a pierwszą dostawą śmigłowców upłynie około trzech lat, jednak zaznaczył że wszystko zależy od modyfikacji w śmigłowcu.

Grecka armia wykorzystuje obecnie 64 śmigłowce Bell UH-1. A jej flota śmigłowców jest bardzo zróżnicowana, jak alarmowali wojskowi i specjaliści, co jest bolączką greckiej armii. Na wyposażeniu greckiej armii jest obecnie: H215M/AS332 – 12; Bell 205 – 39; W109 – 2; AH-64A/D – 29; Bell 206 – 11; CH-47D/SD – 25; NH90 (TTH) – 14; OH-58 – 57. Dlatego greckiej armii zależy obecnie na ujednoliceniu śmigłowców. Grecy już zakupiły 4 śmigłowce MH-60R Seahawk, których dostawy rozpoczną się na początku przyszłego roku jak się przewiduje. Istnieje prawdopodobieństwo, że Grecja dokupi jeszcze te śmigłowce.

O tym, że Grecja chce zakupić śmigłowce media informowały w kwietniu, a rozpoczęcie negocjacji ogłoszono na konferencji AUSA 2023 w Waszyngtonie. Grecki media informowały wtedy o możliwości pozyskania 35 śmigłowców Sikorsky UH-60M z opcją dokupienia kolejnych 14 maszyn.

W ostatnim czasie śmigłowce firmy Sikorsky cieszą się uznaniem. W styczniu Australia ogłosiła nabycie 40 Black Hawków w ramach programu Canberra LAND 4507-01. W sierpniu Indonezja ogłosiła partnerstwo z firmą Sikorsky w celu pozyskania S-70i obejmującego do pozyskanie 24 egzemplarzy tego typu. Polska także w sierpniu ogłosiła rozpoczęła proces zakupu do 32 S-70i od PZL Mielec.

Według bazy danych o transferach broni prowadzonej przez Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem, Francja jest jednym z ważnych dostawców uzbrojenia dla Grecji. Ateny zakupiły od Francji 24 samoloty bojowe Rafale i fregaty FDI, a także rakiety i elektroniczne systemy bojowe. Koszt obu transakcji szacuje się na około 6 miliardów dolarów. W zeszłym tygodniu w stoczni Naval Group w Lorient we Francji odbyła się ceremonia wodowania pierwszej greckiej fregaty o nazwie „Kimon”. Fregata Kimon, wraz z fregatami „Nearchos” i „Formionas”, będą służyć greckiej marynarce wojenne.

We wrześniu ubiegłego roku Stany Zjednoczone dostarczyły także pierwszą parę zmodernizowanych samolotów z 83 F-16C Block 52+ i 52+, które zostaną zmodernizowane do konfiguracji Viper (V) w ramach umowy o wartości 1,5 miliarda dolarów. Zmiany jakie odejmuje program to m.in. zabudowanie radiolokatora z aktywnym elektronicznym skanowaniem (AESA), nowy komputer misji, nowe wyposażenie w kabinie pilota zwiększające jego świadomość sytuacyjną i magistrale wymiany danych umożliwiającą współpracę z myśliwcami 5. generacji. Unowocześniono również system walki elektronicznej i łączność oraz moduł identyfikacji swój-obcy (IFF) a system nawigacyjny jest bardziej odporny na zakłócenia GPS.

Grecja także wystosowała wniosek o zakup myśliwców 5. generacji Lockheed Martin F-35A Lightning II w liczbie 20 samolotów z opcją na kolejne 20. Na razie wniosek czeka na akceptację Kongresu. Grecja powinna się spodziewać pierwszych maszyn w 2028 lub 2029 roku.

Grecja wyraziła także zainteresowanie na bezzałogowe systemy latające MQ-9, AH-64E Apache, a także modernizacje systemów M-270 MLRS i Patriot.