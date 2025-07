W uroczystości, która miała miejsce w porcie stoczni Siewmasz w Siewierodwińsku wzięli udział nie prezydent Rosji Władimir Putin, ale również m.in. pierwszy wicepremier Denis Manturow, sekretarz Rady Państwa Aleksiej Diumin, doradca prezydenta Nikołaj Patruszew oraz głównodowodzący rosyjskiej marynarki wojennej admirał Aleksandr Moisiejew.

Podczas ceremonii Putin określił okręt podwodny Kniaź Pożarski, nazywany przez propagandę Kremla „krążownikiem podwodnym”, jako "symbol strategicznej siły Rosji pod wodą", podkreślając zaangażowanie Moskwy w zabezpieczanie jej granic morskich w obliczu „zwiększonej presji ze strony NATO”.

President #Putin took part in a ceremony to raise the naval flag on the new Knyaz Pozharsky submarine cruiser.ℹ️ It is a Borei-A class nuclear-powered 4-gen submarine. pic.twitter.com/a5GfQeEasf— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) July 25, 2025

Ceremonia w Siewierodwińsku miała miejsce przed Dniem Marynarki Wojennej, który obchodzony jest w Rosji 27 lipca. Zwykle elementem centralnym obchodów są uroczystości w Petersburgu, w tym defilada morska i powietrzna, które w bieżącym roku zostały odwołane ze względów bezpieczeństwa. Dlatego Putin zdecydował się pojechać na północ, aby pokazać siłę rosyjskiej marynarki wojennej.

Kniaź Pożarski miał zostać przekazany marynarce wojennej w zeszłym roku, ale zarówno budowa, jak i planowane próby morskie trwały dłużej niż oczekiwano. Dotąd do służby weszło łącznie pięć jednostek: Kniaź Władimir w czerwcu 2020 roku, Kniaź Oleg w grudniu 2021 roku, Gienieralissimus Suworow w grudniu 2022 roku, Imperator Aleksander III w grudniu 2023 roku oraz Kniaź Pożarski w lipcy 2025 roku. Rosyjskie władze zapowiedziały, że siły jądrowe marynarki wojennej zostaną uzupełnione o kolejne trzy okręty podwodne klasy Borej-A, z których dwa są obecnie w budowie.

Okręty podwodne typu Borej-A (Projekt 955A Borej-A), znane w kodzie NATO jako Dolgorukiy, to najnowocześniejsze rosyjskie strategiczne okręty podwodne z napędem atomowym, przystosowane do przenoszenia pocisków balistycznych (SSBN). Stanowią one rozwinięcie wcześniejszych jednostek typu Borej (Projekt 955), mając za zadanie zastąpić starsze okręty radzieckie, takie jak typu Delta III, Delta IV oraz legendarne Tajfuny.

Okręty Borej-A pełnią obecnie kluczową rolę w rosyjskiej triadzie nuklearnej, zapewniając poprzez jej morski komponent zdolność do strategicznego odstraszania nuklearnego oraz możliwość "uderzenia odpowiadającego" w przypadku ataku nuklearnego na Rosję. Jednostki te mierzą około 170 metrów długości i 13,5 metra szerokości, z wypornością w zanurzeniu sięgającą 24 000 ton. Pomimo że są znacznie mniejsze od okrętów typu Typhoon, uważa się je za nowocześniejsze i bardziej efektywne.

Napęd Borej-A stanowi jeden reaktor jądrowy OK-650W, który zapewnia im niemal nieograniczony zasięg operacyjny. Co ważne, są to pierwsze rosyjskie okręty podwodne wyposażone w pędnik strumieniowy zamiast klasycznych śrub napędowych, co znacząco redukuje ich sygnaturę akustyczną i poprawia właściwości skrytego działania. Dzięki temu napędowi okręty te mogą osiągać prędkość w zanurzeniu wynoszącą co najmniej 25 węzłów (około 46 km/h).

Głównym uzbrojeniem okrętów Borej-A jest 16 pocisków balistycznych RSM-56 Buława (kod NATO: SS-N-30), umieszczonych w pionowych wyrzutniach. Każdy z pocisków Buława jest zdolny do przenoszenia od 6 do 10 niezależnych głowic jądrowych MIRV (Multiple Independently Targetable Reentry Vehicles) i posiada zasięg przekraczający 8 000 km. Oprócz pocisków balistycznych okręty wyposażone są w sześć wyrzutni torpedowych kalibru 533 mm, które mogą odpalać zarówno torpedy (w tym superkawitacyjne WA-111 Szkwał), jak i rakiety przeciwokrętowe.

Projekt 955A Borej-A kładzie duży nacisk na zmniejszoną wykrywalność. Oprócz pędnika strumieniowego zoptymalizowany hydrodynamicznie kształt kadłuba oraz zastosowano specjalne powłoki wygłuszające przyczyniają się do redukcji sygnatury akustycznej. Zmodyfikowano też kiosk, który jest bardziej aerodynamiczny i zintegrowany z kadłubem, a także zmienione umiejscowienie i kształt sterów. Okręty wyposażono w zaawansowany system sonarowy Irtisz-Amfora-Borei z anteną sferyczną na dziobie, a także ulepszone systemy sterowania i nawigacji w porównaniu do wcześniejszych wersji Borej. Na pokładzie każdej jednostki znajduje się również kapsuła ratunkowa, zdolna pomieścić całą załogę.