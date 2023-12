Granica polsko-białoruska. Minister obrony narodowej spotkał się z żołnierzami Zgrupowania „Podlasie”

– Bardzo serdecznie chciałbym także pozdrowić wasze rodziny, bo to spotkanie z grupą żołnierzy jest spotkaniem moim ze wszystkimi tymi, którzy służą w Wojsku Polskim, i z wszystkimi pracownikami Wojska Polskiego. Chciałbym za pośrednictwem mediów pozdrowić wasze rodziny, waszych najbliższych, którzy tęsknią i w święta będą tęsknić za wami – mówił do żołnierzy minister obrony.

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że złożył wizytę żołnierzom, nie tylko z na okoliczność Bożego Narodzenia. Przyjechał do żołnierzy do województwa podlaskiego także „żeby i podziękować, ale i wysłuchać wszystkich, od dowódców, panów generałów, z którymi rozmawialiśmy o tym, co już się udało zrobić, o doświadczeniach, o prawie 27 tys. żołnierzy Wojska Polskiego, którzy tu, wspierając Straż Graniczną, od kilkudziesięciu miesięcy współpracują, działają, służą, bronią, dbają o naszą ojczyznę".

Szef MON podczas spotkania z żołnierzami zapoznał się z informacjami o głównych zadaniach Zgrupowania Zadaniowego oraz o aktualnej sytuacji w rejonie odpowiedzialności. „Żołnierze 24 godziny na dobę również w okresie świątecznym udzielają wsparcia Straży Granicznej, zabezpieczając granicę kraju oraz teren budowy stałej bariery, nie dopuszczając do nielegalnego jej przekraczania” – czytamy w komunikacie MON.

Wojsko Polskie wspiera Straż Graniczną w jej służbie od lipca 2021 r. Na początku żołnierze budowali m.in. tymczasową zaporę. Teraz swoją obecnością wzmacniają siły Straży Granicznej „wykonujących zadania w ochronie granicy państwowej w formie patroli pieszych i zmotoryzowanych z wykorzystaniem pojazdów terenowo-osobowych i indywidualnego wyposażenia na wyznaczonych odcinkach granicy”.

M.K.BŁOŃSKA: ZA RZĄDÓW PLATFORMY GRANICA BĘDZIE SZCZELNA