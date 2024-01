Generał Mirosław Bryś odwołany. Był szefem Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji

Informację przekazała PAP rzeczniczka CWCR ppłk Justyna Balik. "Decyzją wicepremiera i szefa MON z dniem 17 stycznia br. gen. bryg. Mirosław Bryś został przeniesiony do dyspozycji i skierowany do wykonywania zadań służbowych do Inspektoratu Sił Zbrojnych" – powiedziała ppłk Balik.

Pytana o to, kto zajmie miejsce gen. Brysia odparła, że decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. "Obecnie obowiązki szefa CWRC objął tymczasowo zastępca gen. Brysia płk Sławomir Karwowski" – poinformowała.

Pierwszy o odwołaniu gen. Brysia informował we wtorek wieczorem były szef MON Mariusz Błaszczak.

"Czystki kadrowe w MON. Odwołano dziś gen. Mirosława Brysia, oficera niezwykle zaangażowanego w proces rekrutacji do Wojska Polskiego. To apolityczny profesjonalista, któremu zawdzięczamy to, że ludzie garną się do armii, a Siły Zbrojne RP liczą ponad 190 tys. żołnierzy. Padł ofiarą nagonki Onetu i bezmyślnej decyzji kierownictwa resortu, która będzie skutkowała paraliżem procesu powoływania do wojska" – napisał Błaszczak na platformie X.

Według publikacji Onetu, generał miał być mocno zaangażowany w organizację pikników wojskowych, które były chętnie wykorzystywane przez polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Gen. bryg. Mirosław Bryś- Urodzony w Bielsku-Białej. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (1995), magisterium obronił w roku 2004 w Akademii Obrony Narodowej. W latach 1995-2009 służył w 25 Dywizji Kawalerii Powietrznej. W następnych latach zajmował stanowiska: specjalisty w Zarządzie Wojsk Aeromobilnych, dowódcy 6 Batalionu Powietrznodesantowego i zastępcy dowódcy 6. Brygady Powietrznodesantowej. W 2017 roku objął stanowisko dowódcy 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Służył w Polskich Kontyngentach Wojskowych w Iraku i Afganistanie. W 2022 roku powołany został na stanowisko dyrektora Biura ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” i pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw utworzenia Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, następnie objął stanowisko szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

