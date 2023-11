Francuskie samoloty Mirage 2000-5 będą pochodzić bazy lotniczej 116 w Luxeuil-Saint Sauveur we Francji i udadzą się 28 listopada na Litwę do bazy w Szawlach na okres czterech miesięcy. Jak podało ministerstwo „załogi dołączą do oddziału złożonego z około stu lotników zaangażowanych we wsparcie sił litewskich i partnerów z NATO”. Samoloty zastąpią tym samym rotację włoskich samoloty. Według danych NATO włoskie samoloty F-2000 Eurofighter w ciągu 4 miesięcy misji wykonał 33 starty alarmowe (Alpha Scramble) i przechwycili 58 statków powietrznych, które wtargnęły w przestrzeń powietrzną NATO.

To już dziesiąty raz, kiedy Francuskie Siły Powietrzne i Kosmiczne wnoszą wkład w misję Baltic Air Policing (BAP), utworzoną w 2004 roku w celu „zachowania suwerenności przestrzeni powietrznej krajów bałtyckich”. Sojusznicy na zmianę rozmieszczają swoje samoloty w bazach lotniczych w Szawlach na Litwie i Ęmari w Estonii co cztery miesiące, gotowi do uruchomienia w razie potrzeby przez NATO-wskie Połączone Centrum Operacji Powietrznych w Uedem (Niemcy).

BAP został wzmocniony w 2014 r., po aneksji Krymu przez Rosję, dodatkowymi środkami zwanymi „wzmocnioną kontrolą powietrzną”. Samoloty przydzielone do natowskiej misji Baltic Air Policing, często muszą startować w trybie alarmowym w celu wizualnej identyfikacji samolotów Sił Powietrznych Federacji Rosyjskiej. Nierzadko rosyjskie samoloty zbliżają się do przestrzeni powietrznej NATO lub latają w jej pobliżu bez użycia transponderów, bardzo często rosyjskie samoloty nie odpowiadają na komunikaty z kontroli ruchu lotniczego. W 2022 roku NATO opublikowało statystyki alarmowych starów, gdzie przechwytywano rosyjskie samoloty. Z danych natowskich wynikało, że w ubiegłym roku członkowie Paktu Północnoatlantyckiego co najmniej 570 razy podrywali maszyny w celu identyfikacji rosyjskich maszyn.

NATO ostrzega - kończy się czas

Szef natowskiego dowództwa logistycznego JSEC (NATO's Joint Support and Enabling Command), generał broni Alexander Sollfrank, w wywiadzie dla agencji Reuters, powiedział, że NATO kończy się czas na działanie, mówiąc „kończy nam się czas. To, czego nie zrobimy w czasie pokoju, nie będzie gotowe na wypadek kryzysu lub wojny". Jak zauważa generał, zadanie szybkiego rozmieszczenia sił o wielkości dywizji liczącej około 20 000 żołnierzy, a także posiadania amunicji, paliwa, części zamiennych i prowiantu, stało się trudniejsze od czasów zimnej wojny.

Jak powiedział dalej generał, od czasu zakończenia ziemnej wojny NATO rozrosło około 1000 kilometrów na wschód, zwiększając długość wschodniej flanki NATO do około 4000 kilometrów. "Rozległość przestrzeni, fakt, że nie wszystkie siły są wysunięte do przodu - wszystko to oznacza, że Sojusz musi szybko przemieszczać oddziały ze swoich baz we właściwe miejsca na wschodniej flance" - zauważył Sollfrank, dodając, że wymaga to przygotowań. Mówiąc dalej, że „w szczytowym okresie wojny na Ukrainie Rosja wystrzeliwała 50 000 pocisków artyleryjskich dziennie. Te pociski muszą dotrzeć do haubic" - powiedział. "Trzeba więc stworzyć magazyny - amunicji, paliwa, części zamiennych i prowiantu".

Według generała procedury biurokratyczne obecnie utrudniają przemieszczanie, bo jak mówi „w obecnej sytuacji siły NATO muszą poruszać się po wielu krajowych regulacjach, począwszy od powiadomienia z wyprzedzeniem wymaganego przed wysyłką amunicji, a skończywszy na dopuszczalnej długości konwojów wojskowych i profilaktyce chorób. „Mamy nadmiar przepisów, ale jedyną rzeczą, której nie mamy, jest czas” - ostrzegł admirał Rob Bauer, szef Komitetu Wojskowego NATO. „Wojna Rosji przeciwko Ukrainie okazała się wojną na wyniszczenie - a wojna na wyniszczenie to bitwa logistyczna”. Sollfrank powiedział, że chciałby zobaczyć „wojskowe Schengen” czyli obszar swobodnego przejścia wojskowego podobny do politycznej strefy Schengen, która umożliwia swobodne przemieszczanie się w większości krajów UE.

Połączone natowskie dowództwo logistyczne Joint Support and Enabling Command (JSEC) w południowoniemieckim mieście Ulm rozpoczęło działalność w 2021 roku. Jego zadaniem jest koordynacja szybkiego przemieszczania wojsk i czołgów na całym kontynencie, a także przygotowania logistyczne, takie jak przechowywanie amunicji na wschodniej flance Sojuszu.

Mirage 2000-5 jest następcą Mirage F-1 F. Pierwszy prototyp Mirage 2000 oblatano 1978 roku. Początkowo samolot był używany głównie przez siły francuskie. Samolot jest w dwóch wersjach jedno i dwumiejscowej. Pierwsze seryjne Mirage 2000C dostarczono Francji w 1983 roku, rok później weszły już do służby. Samoloty te w wersji dwumiejscowej Mirage 2000N miały zdolności do przenoszenia bron nuklearnej. Wyniku sukcesów eksportowych do takich krajów jak Egipt, Grecja, Indie, Peru czy Zjednoczone Emiraty Arabski zdecydowano się na opracowanie wariantu Mirage 2000-5 (Dash 5), który posiadał nową awionikę z wielopasmowym radarem RDY, pociski rakietowe powietrze-powietrze MICA, pięć monitorów w kokpicie i wyświetlacz przezierny. Długość samolotu wynosi 14,36 m, rozpiętość skrzydeł to 9,13 m, a wysokość to 5,2 m. Masa startowa samolotu to 17 000 kg, Zasięg Mirage 2000 wynosi 3335 km (z dodatkowym zewnętrznym zbiornikiem paliwa. Działać może na pułapie 17 050 m. Samolot jest uzbrojony w dwa działka DEFA 554 kal. 30 mm oraz pociski rakietowe lub bomby o masie 6400 kg na dziewięciu zewnętrznych węzłach uzbrojenia. Francja posiada około 65 - Mirage 2000D oraz 26 Mirage 2000-5F.

