Francja obawia się, że może stać się celem dla ISIS. Wprowadzono alert „zagrożenia atakiem”

To akronim od „vigilance et Protection des Installations contre les risques d'attentats terrorystes à l'explosif” („nadzór i ochrona obiektów przed ryzykiem terrorystycznych ataków bombowych”). Nie należy utożsamiać tego z wprowadzeniem stanu wyjątkowego. Taki, w związku z atakami terrorystycznymi, obowiązywał we Francji od 2015 r. do jesieni 2017 r. Ostatnio najwyższy alert wprowadzono 13 października 2023 r. po ataku terrorystycznym na szkołę w Arras, w którym zginęła jedna osoba, a trzy zostały ciężko ranne.

Plan Vigipirate jest głównym narzędziem francuskiego systemu antyterrorystycznego. Opracowano go i wprowadzono w życie w 1978 r. Był wielokrotnie modyfikowany i dostosowany do realiów faktycznych i potencjalnych zagrożeń terrorystycznych. Obecnie obowiązują (od 2016 r.) trzy stopnie alertu: „czujność”, „wzmocnione bezpieczeństwo – ryzyko ataku” i „zagrożenie atakiem”. Plan angażuje wszystkie zainteresowane strony, państwo, władze lokalne, podmioty publiczne i prywatne, a także obywateli do zachowania czujności w celu zapobiegania zamachom terrorystycznym.

Nie wdając się w techniczne szczegóły, ważne przede wszystkim dla żyjących we Francji, należy wskazać, że w myśl procedur antyterrorystycznych w stopniu „zagrożenia atakiem” pod szczególnym nadzorem wszystkich służb – jawnych i tajnych – pozostają obiekty związane z edukacją i miejscami kultu religijnego, wszelkie im wydarzenia kulturalne i religijne, transport publiczny oraz siedziby instytucji publicznych. W poniedziałek (25 marca) premier Gabriel Attal miał spotkać się z przedstawicielami wszystkich służb, by omówić szczegóły związane z działaniami wynikającymi z alertu „zagrożenia atakiem”. A jest co omawiać, bo ile pierwszy poziom alertowy w Planie związany jest z ok. 100 różnymi przepisami, to alercie o najwyższym stopniu tych przepisów jest trzy razy więcej „wyjątkowych środków zapobiegających zagrożeniom”.

Strzelanina pod Moskwą. Wiele ofiar śmiertelnych

Publicystycznie określany jest jako „poziom nadzwyczajny”. „Można go wprowadzić w następstwie ataku lub w przypadku podjęcia działań przez zidentyfikowaną i niezlokalizowaną grupę terrorystyczną” – przypomina francuska prasa. Tylko pierwszy poziom alertu może zostać wprowadzony na czas nieograniczony. Pozostałe dwa wprowadzane były maksymalnie na kilkanaście dni.

Stopień zagrożenia rząd francuski podwyższył do maksymalnego nie tylko dlatego, że afgańskie skrzydło ISIS (Państwo Islamskie Prowincji Chorasan) rozstrzelało w Krasnogorsku (22 marca) co najmniej 137 cywilów. W oficjalnym komunikacie podano, że ISIS „zagraża Francji i było zaangażowane w szereg udaremnionych ataków w kilku krajach europejskich, w tym w Niemczech i Francji”. Prezydent Emmanuel Macron po zamachu w Krasnogorsku napisał w X: „Francja stanowczo potępia atak terrorystyczny, do którego przyznało się Państwo Islamskie w Moskwie. Solidaryzujemy się z rodzinami ofiar, rannymi i narodem rosyjskim"...