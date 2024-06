Fińskie F/A-18 Hornet po raz pierwszy na misji NATO. Patrolują przestrzeń nad Rumunią i Bułgarią

W ramach natowskiej misji Air Shielding fińscy piloci będą operować z rumuńskiej bazy pod Konstancą. Pozostaje stamtąd tylko kilkaset kilometrów do okupowanego przez Rosję Krymu, w tym do bazy Floty Czarnomorskiej w Sewastopolu – podkreślono w depeszy.

"Jako NATO nie zbliżamy się tam i nie prowokujemy w żaden sposób. Naszym celem jest ochrona i zabezpieczenie przestrzeni powietrznej Sojuszu nad Rumunią i Bułgarią" – powiedział ppłk Rami Lindstroem, dowódca fińskiej eskadry stacjonującej na co dzień w Karelii.

Fińskie Hornety przybyły do Rumunii w ubiegłym tygodniu. Oficjalnie ich misja – po uroczystym zatwierdzeniu certyfikatu – rozpocznie się we wtorek i potrwa do końca lipca. Liczebność fińskiego personelu wojskowego to blisko 100 osób.

Finlandia została przyjęta do NATO 4 kwietnia 2023 roku, a fińskie myśliwce brały już udział w zabezpieczeniu szczytu Sojuszu w Wilnie w lipcu ubiegłego roku.

PAP