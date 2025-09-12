Czy USA staną murem za Polską? Hegesth zapewnia o wsparciu

Rozmowa między Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem a Pete'm Hegsethem odbyła się w kontekście rosnących napięć i incydentów na wschodniej granicy Sojuszu Północnoatlantyckiego. Szef MON poinformował o niej za pośrednictwem portalu X, podkreślając kluczowe zapewnienie ze strony amerykańskiego odpowiednika.

„Rozmawiałem z Sekretarzem Wojny USA Pete'm Hegsethem o ostatnich rosyjskich prowokacjach na granicy Polski i NATO. Zapewnił mnie, że Polska może liczyć na przyjaźń i pełne sojusznicze wsparcie Stanów Zjednoczonych” – napisał Kosiniak-Kamysz.

Przed chwilą rozmawiałem z @SecWar @PeteHegseth o ostatnich rosyjskich prowokacjach na granicy Polski i @NATO. @SecWar zapewnił mnie, że Polska może liczyć na przyjaźń i pełne sojusznicze wsparcie Stanów Zjednoczonych 🇵🇱🇺🇸 pic.twitter.com/B1az3nsFdc— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) September 12, 2025

Kosiniak-Kamysz w czasie konferencji prasowej w Sejmie mówił 12 września:

"Polska uzyskała pełne wsparcie wszystkich członków Sojuszu dla uruchomienia konsultacji, w wyniku których zapadają określone decyzje. Przed chwilą odbyłem bardzo ważną rozmowę z sekretarzem wojny Stanów Zjednoczonych. Rozmawialiśmy długo o wydarzeniach z 9 i 10 września, o prowokacji. Przedstawiłem wszystkie konieczne informacje zebrane przez nasze służby i dowódców – informacje mówiące o intencjonalnym charakterze tego zajścia, tego napadu, o intencjach, które są wyraźne i oczywiste. Otrzymaliśmy słowa wsparcia – ogromne podziękowania za przeprowadzoną akcję dla Polski i sojuszników, zapewnienie o przyjaźni i wsparciu wszystkich działań podejmowanych przez Polskę oraz Sojusz Północnoatlantycki".

Jak powiedział wicepremier:

"Po prowokacji ze strony Federacji Rosyjskiej – na terytorium Polski, na terytorium NATO, podjęliśmy wszystkie możliwe działania. Wczoraj opisywałem w parlamencie aktywację polskiego i sojuszniczego lotnictwa oraz wszystkich procedur związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa polskiego".

Według wicepremiera:

"Na bieżąco informowane było dowództwo w Brunssum, dowództwo Sojuszu Północnoatlantyckiego. Cały czas jesteśmy w kontakcie z HQ NATO w Brukseli, z sekretarzem generalnym oraz z głównodowodzącym sił sojuszniczych. O 17.00 odbędzie się ważna konferencja. To jest też pokłosie działań związanych z uruchomieniem artykułu 4".

Jak mówił dalej: