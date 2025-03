Coraz bliżej umowy na francuskie Rafale M dla Indii. Kiedy umowa?

Spis treści

Podpisanie umowy na Rafale M dla Indii

W kwietniu ma dojść do podpisania umowy między Francją a Indiami ws. zakupu 26 samolotów Rafale M o wartości 7,6 mld USD - informuje francuski portal Le Marin. Umowa ma zostać podpisana podczas wizyty francuskiego ministra obrony w Indiach. Umowa obejmuje dostawę 22 jednomiejscowych myśliwców Rafale Marine i 4 dwumiejscowych samolotów Rafale B, te ostatnie przeznaczone wyłącznie do szkolenia pilotów. W przeciwieństwie do Rafale M, Rafale B nie jest przeznaczony do lądowania i startów z lotniskowców. W przeciwieństwie do jednomiejscowego samolotu Rafale C i dwumiejscowego samolotu Rafale B używanych przez indyjskie siły powietrzne, samolot Rafale M jest przystosowany do operacji morskich i wyposażony we wzmocnione podwozie, hak hamujący oraz wzmocnioną konstrukcję, aby wytrzymać trudy lądowania na lotniskowcu.

Zakup stanowi znaczący krok w modernizacji zdolności indyjskiej marynarki wojennej, zastępując tym samym starzejące się samoloty MiG-29K i MiG-29KUB (40 sztuk) samoloty te zakupiono od Rosji w latach 2009–2014 za kwotę 2 miliardów dolarów, a obecnie używane są przez eskadry INAS 300 „White Tigers” i INAS 303 „Black Panthers”. Nowe samoloty zostaną rozmieszczone na lotniskowcach INS Vikrant i INS Vikramaditya, zwiększając zdolności operacyjne marynarki wojennej na Oceanie Indyjskim. Niedawno pisaliśmy o tym, że Indie zrezygnowały z planów budowy kolejnych lotniskowców na rzecz okrętów podwodnych. Dostawy samolotów Rafale M dla indyjskiej marynarki wojennej mają rozpocząć się w 2029 roku, a wszystkie 26 samolotów zostanie zintegrowanych z flotą Marynarki Wojennej do końca 2031 roku.

Co ma zawierać umowa?

Oprócz samolotów umowa obejmuje kompleksowy pakiet uzbrojenia, w tym pociski rakietowe dalekiego zasięgu Meteor typu powietrze-powietrze, który zapewnią zdolność do walki na dystansie ponad 150 km, oraz pociski przeciwokrętowe Exocet AM39 Block 2 Mod 2, zaprojektowane do precyzyjnych uderzeń na małej wysokości w cele morskie. Ponadto pakiet obejmuje wsparcie logistyczne oraz program szkoleniowy dla pilotów i załóg konserwacyjnych. Poza tym jak informuje Defence Industry Europe, Dassault Aviation, producent Rafale, ocenia również możliwość utworzenia linii montażu końcowego w Indiach. Dyrektor generalny Éric Trappier stwierdził: „Indie przygotowują duże zamówienia i z pewnością moglibyśmy otworzyć linię montażu końcowego w tym kraju, aby sprostać nowym obciążeniom pracy”. Wspierałoby to potencjalne przyszłe zamówienia i byłoby zgodne z indyjską inicjatywą „Make in India”, która stanowi, że 60% zakupionej broni musi być produkowane w Indiach. Działanie to ma na celu wsparcie przyszłych zamówień na samoloty Rafale i wzmocnienie pozycji firmy Dassault w programie MRFA (Multi-Role Fighter Aircraft), który ma na celu zakup 114 myśliwców dla indyjskich sił powietrznych (IAF).

Indie i Francja są w trakcie realizacji dwóch ogromnych kontraktów obronnych na wspomniane Rafael-M produkowane przez Dassault Aviation oraz trzy dodatkowe konwencjonalne okręty podwodne typu Scorpene produkowane przez Naval Group, których łączna wartość przekracza 10 miliardów dolarów.

Francuska maszyna została wybrana zamiast Boeing F/A-18E/F Super Hornet, który bardzo liczył na potencjalną umowę, która miała być albo nie być dla podtrzymania produkcji tych samolotów. Jednak po przeprowadzeniu szeroko zakrojonych ocen w celu oceny zdolności obu samolotów do operowania z lotniskowców w konfiguracji STOBAR (Short Take-Off But Arrested Recovery), francuski Rafale M okazał się odpowiedni do wymagań operacyjnych indyjskiej marynarki wojennej.

Rafale w służbie Indii

Indie już posiadają samoloty Rafale w liczbie 36 sztuk, umowę na zakup tych samolotów podpisano w 2016 roku za 7,8 mld euro. Co ciekawe Indie początkowo planowały zakup 126 francuskich myśliwców, jednak w związku z różnymi trudnościami i opóźnieniami w produkcji rodzimego samolotu Tejasa na razie poprzestano na 36 sztukach, jednak Indyjskie Siły Powietrzne uważają, że należy zakupić co najmniej dwie kolejne eskadry odrzutowców Rafale.

Poza tym Indie posiadają około 270 Su-30MKI, około 60-70 MiG-29 zmodernizowane do standardu MiG-29UPG, i około 50 Mirage 2000H/TH, które są modernizowane do standardu Mirage 2000-5 MK2 z modyfikacjami specyficznymi dla Indii, a także 100 Jaguarów. W lutym 2021 roku, Indyjskie Siły Powietrzne zamówiły 83 dodatkowe myśliwce Tejas, w tym 73 jednomiejscowe Mark 1A i 10 dwumiejscowych samolotów Mark 1. Niedawno szwedzka firma Saab zaoferowała ponownie swój samolot Gripen E Indyjskim Siłom Zbrojnym w liczbie 114 szt.

Produkcja Rafale zwiększa się

Portfel zamówień Dassault Aviation na samoloty Rafale wynosi na dzień 31 grudnia 2024 r.,- 220 samolotów Rafale (164 na eksport, 56 do Francji), w porównaniu z 211 sztukami rok wcześniej, w 2023 r. W 2024 roku Dassault dostarczył 21 samolotów Rafale, a do 2025 roku planuje dostarczyć 25 sztuk.

Biorąc pod uwagę obecne tempo produkcji firmy — które już wynosi trzy samoloty miesięcznie — szacuje się, że Dassault będzie potrzebował około siedmiu lat na wywiązanie się ze swoich obecnych zobowiązań. Zgodnie z niedawnym oświadczeniem francuskiego ministra sił zbrojnych Sébastiena Lecornu, do 2026 r. firma zamierza zwiększyć liczbę produkowanych myśliwców Rafale do czterech lub pięciu sztuk. Jednocześnie w lutym francuski minister obrony ogłosił plany dodatkowego zakupu 20–30 myśliwców Rafale.

Francja wyprzedza Rosję w eksporcie uzbrojenia

Według najnowszych danych przedstawionych przez Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) Francja stała się drugim co do wielkości eksporterem broni, wyprzedzając Rosję. Francuski eksport broni wzrósł o 47% między 2014–18 a 2019–23. Największa część eksportu broni z Francji (42 proc.) trafiła do państw Azji i Oceanii, a kolejne 34 proc. trafiło do państw Bliskiego Wschodu. Największym pojedynczym odbiorcą francuskiego eksportu broni były Indie, na które przypadało prawie 30 proc. — stwierdza raport SIPRI. Raport przypisuje ten gwałtowny wzrost dostawom samolotów bojowych do Egiptu, Kataru i Indii, z których wszystkie zakupiły samoloty Rafale firmy Dassault Aviation.

Oprócz francuskich sił powietrznych i kosmicznych samoloty zakupiły siły powietrzne ośmiu krajów, w tym Egiptu, Indii, Kataru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Grecji, Chorwacji, Indonezji i Serbii. Z tego największe zamówienie na 80 myśliwców złożyły Zjednoczone Emiraty Arabskie w 2021 r.

Mimo dobrych prognoz Dassault zmaga się z ograniczeniami łańcucha dostaw, a niektórzy podwykonawcy napotykają opóźnienia po pandemii. Firma otworzyła nowy zakład w Cergy-Pontoise, aby wspierać wyższą produkcję i rozważa dodatkową rozbudowę infrastruktury. Dyrektor generalny Éric Trappier stwierdził, że zwiększenie tempa produkcji wymaga około dwóch lat na każdy dodatkowy krok.