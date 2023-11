W ostatnich dnia głośno było na temat orzeczenia Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, które doprowadziło do tego, że Federalne Ministerstwo Finansów zamroziło „podobno” również budżet Ministerstwo Obrony. Jednak jak się okazuje po niejednoznacznym komunikacie niemieckiego ministerstwa i doniesieniach mediów, że wydatki ze specjalnego funduszu obronnego zostały zawieszone, ministerstwo obrony wydało 23 listopada, komunikat uspokajający, tym samym zaprzeczający informacją medialnym.

Według niemieckiego komunikatu, zablokowanie budżetu nie obejmie specjalnego budżetu Bundeswehry o wartości 100 miliardów euro. Niemieckie ministerstwo zaznaczyło, że decyzja ta zapadła w porozumieniu z resortem finansów. Jednak nowe projekty są również planowane z funduszu specjalnego, którego pozostałe środki mają zostać pokryte z budżetu obronnego od 2028 roku, jak podano w komunikacie.

Gazeta "Augsburger Allgemeine" informowała wcześniej, że zamrożenie budżetu wpłynęło również na specjalny fundusz Bundeswehry. Gazeta zacytowała rzekome pismo z Ministerstwa Obrony z którego miało wynikać zamrożenie funduszu specjalnego. Do chaosu informacyjnego dołączyło początkowo także ministerstwo obrony Niemiec, które wydało przedziwny komunikat „Federalne Ministerstwo Obrony ograniczyło do odwołania zezwolenia na finansowanie projektów współfinansowanych z nowego funduszu, które są jednak także częściowo finansowane z innych źródeł. (…) [przyp. red. Ministerstwu obrony] może składać wnioski [przy. red. do ministerstwa finansów] w celu zapewnienia alternatywnego źródła finansowania tych projektów”.

Specjalny fundusz Bundeswehry został zapowiedziany przez Kanclerza Niemiec Olafa Scholza, po ataku Rosji na Ukrainę w ramach koncepcji „Zeitenwende”. Fundusz ma wartość 100 miliardów euro i ma na celu poprawę zdolności niemieckiej armii, która przez lata była niedofinansowana z powodu uznania, że duże siły zbrojne i gotowa armia nie jest potrzeba w okresie pokoju oraz pomóc Niemcom w osiągnięciu natowskiego celu polegającego na wydatkowaniu dwóch procent PKB na obronę

Według Bundeswehry, to co udało się dzięki funduszowi zakupić lub zamówić to:

Odzież bojowa, hełmy bojowe, plecaki i sprzęt noktowizyjny

Czołgi bojowe Leopard 2

Haubice samobieżne

60 śmigłowców transportowych Chinook

35 samolotów F-35

Tankowce, okręty serwisowe floty i samoloty zwiadowcze

Umowy ramowe na wszystkie rodzaje amunicji