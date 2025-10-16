Belgia i Holandia łączą siły. Miliardy euro na obronę powietrzną

Decyzja o wspólnym zakupie systemów NASAMS jest krokiem milowym w bezpieczeństwie regionalnym. Jak podkreślił minister obrony Belgii Theo Francken, Holandia posiada już doświadczenie w obsłudze tych systemów, co pozwoli Belgii skrócić proces szkolenia i wdrożenia.

„To ważny krok w kierunku skuteczniejszej ochrony naszego nieba” – powiedział Francken, cytowany przez publicznego nadawcę flamandzkiego VRT NWS.

Belgia planuje nabyć 10 baterii systemu NASAMS, z czego jedna zostanie przekazana Luksemburgowi. Każdy zestaw NASAMS składa się z:

Radaru;

Centrum dowodzenia;

Trzech wyrzutni zdolnych do odpalania rakiet średniego zasięgu AMRAAM;

Szacowany koszt inwestycji to 2,5 miliarda euro, nie uwzględniając ceny samych rakiet, które mogą kosztować ponad 1 milion euro za sztukę.

Francken ujawnił również, że trwają dyskusje na temat wyposażenia belgijskich baz wojskowych w systemy wykrywania i neutralizacji dronów, a propozycja ma zostać przedłożona rządowi w ciągu dwóch tygodni. Dodał, że celem jest uruchomienie nowych systemów do marca 2026 roku.

Decyzja jest następstwem serii ataków dronów na początku października, kiedy to zarówno belgijska, jak i niemiecka policja zgłosiły niezidentyfikowane drony przelatujące nad poligonem wojskowym Elsenborn w Kantonach Wschodnich. „Śledztwo w sprawie pochodzenia tych dronów wciąż trwa” – powiedział Francken.

NASAMS: Sprawdzona technologia w służbie obrony

NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System) to norwesko-amerykański system obrony przeciwlotniczej średniego zasięgu, opracowany przez Kongsberg Defence & Aerospace i Raytheon, przeznaczony do zwalczania samolotów, śmigłowców, dronów i pocisków manewrujących. Wykorzystuje pociski AIM-120 AMRAAM o zasięgu 25-40 km i wysokości rażenia do 15-20 km, z możliwością użycia innych pocisków, jak AIM-9 Sidewinder. Wyposażony w zaawansowane radary, takie jak AN/TPQ-64, wykrywa cele w promieniu do 120 km. Jest mobilny, łatwy do transportu i integracji z systemami NATO, co zapewnia interoperacyjność. Chroni kluczową infrastrukturę, bazy wojskowe i siły zbrojne, będąc używanym przez wiele krajów, m.in. Norwegię, USA, Hiszpanię, Holandię, Australię i Ukrainę. Cechuje go wysoka skuteczność i niezawodność, choć ma ograniczony zasięg w porównaniu do systemów jak Patriot czy S-400 oraz wysokie koszty zakupu i utrzymania. Sprawdzony w warunkach bojowych, np. w Ukrainie od 2022 roku.

Perspektywy gospodarcze i dalsza współpraca

Porozumienie ma również istotne znaczenie gospodarcze. Belgijski producent broni FN Herstal prowadzi rozmowy z RTX w sprawie uruchomienia lokalnej produkcji rakiet AMRAAM, które są integralną częścią systemu NASAMS. Taka współpraca może przynieść korzyści ekonomiczne obu krajom i wzmocnić ich przemysł obronny.

Nowa inicjatywa jest kontynuacją pogłębiającej się współpracy wojskowej między Belgią a Holandią. Oba kraje już teraz wspólnie zamawiają fregaty i trałowce, a ich siły powietrzne rotacyjnie patrolują przestrzeń powietrzną w ramach zobowiązań NATO. Ta zacieśniająca się kooperacja świadczy o wspólnym dążeniu do zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności w regionie.