Belgia i Holandia łączą siły. Miliardy euro na obronę powietrzną

oprac. Piotr Miedziński
2025-10-16 9:27

Belgia i Holandia podpisały historyczne porozumienie o wspólnym zakupie norweskich systemów obrony powietrznej NASAMS za kwotę 2,5 miliarda euro. Dzięki tej współpracy, Belgia zyska szybszy dostęp do nowoczesnych wyrzutni rakietowych, co znacząco wzmocni ochronę jej przestrzeni powietrznej. To strategiczne posunięcie ma również zacieśnić współdziałanie obu krajów w ramach NATO i zapewnić skuteczniejszą obronę przed zagrożeniami z powietrza.

Decyzja o wspólnym zakupie systemów NASAMS jest krokiem milowym w bezpieczeństwie regionalnym. Jak podkreślił minister obrony Belgii Theo Francken, Holandia posiada już doświadczenie w obsłudze tych systemów, co pozwoli Belgii skrócić proces szkolenia i wdrożenia.

„To ważny krok w kierunku skuteczniejszej ochrony naszego nieba” – powiedział Francken, cytowany przez publicznego nadawcę flamandzkiego VRT NWS.

Belgia planuje nabyć 10 baterii systemu NASAMS, z czego jedna zostanie przekazana Luksemburgowi. Każdy zestaw NASAMS składa się z:

  • Radaru;
  • Centrum dowodzenia;
  • Trzech wyrzutni zdolnych do odpalania rakiet średniego zasięgu AMRAAM;

Szacowany koszt inwestycji to 2,5 miliarda euro, nie uwzględniając ceny samych rakiet, które mogą kosztować ponad 1 milion euro za sztukę.

Francken ujawnił również, że trwają dyskusje na temat wyposażenia belgijskich baz wojskowych w systemy wykrywania i neutralizacji dronów, a propozycja ma zostać przedłożona rządowi w ciągu dwóch tygodni. Dodał, że celem jest uruchomienie nowych systemów do marca 2026 roku.

Decyzja jest następstwem serii ataków dronów na początku października, kiedy to zarówno belgijska, jak i niemiecka policja zgłosiły niezidentyfikowane drony przelatujące nad poligonem wojskowym Elsenborn w Kantonach Wschodnich. „Śledztwo w sprawie pochodzenia tych dronów wciąż trwa” – powiedział Francken.

Zewnętrzna wystawa uzbrojenia Wojska Polskiego na MSPO 2025

NASAMS: Sprawdzona technologia w służbie obrony

NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System) to norwesko-amerykański system obrony przeciwlotniczej średniego zasięgu, opracowany przez Kongsberg Defence & Aerospace i Raytheon, przeznaczony do zwalczania samolotów, śmigłowców, dronów i pocisków manewrujących. Wykorzystuje pociski AIM-120 AMRAAM o zasięgu 25-40 km i wysokości rażenia do 15-20 km, z możliwością użycia innych pocisków, jak AIM-9 Sidewinder. Wyposażony w zaawansowane radary, takie jak AN/TPQ-64, wykrywa cele w promieniu do 120 km. Jest mobilny, łatwy do transportu i integracji z systemami NATO, co zapewnia interoperacyjność. Chroni kluczową infrastrukturę, bazy wojskowe i siły zbrojne, będąc używanym przez wiele krajów, m.in. Norwegię, USA, Hiszpanię, Holandię, Australię i Ukrainę. Cechuje go wysoka skuteczność i niezawodność, choć ma ograniczony zasięg w porównaniu do systemów jak Patriot czy S-400 oraz wysokie koszty zakupu i utrzymania. Sprawdzony w warunkach bojowych, np. w Ukrainie od 2022 roku.

Perspektywy gospodarcze i dalsza współpraca

Porozumienie ma również istotne znaczenie gospodarcze. Belgijski producent broni FN Herstal prowadzi rozmowy z RTX w sprawie uruchomienia lokalnej produkcji rakiet AMRAAM, które są integralną częścią systemu NASAMS. Taka współpraca może przynieść korzyści ekonomiczne obu krajom i wzmocnić ich przemysł obronny.

Nowa inicjatywa jest kontynuacją pogłębiającej się współpracy wojskowej między Belgią a Holandią. Oba kraje już teraz wspólnie zamawiają fregaty i trałowce, a ich siły powietrzne rotacyjnie patrolują przestrzeń powietrzną w ramach zobowiązań NATO. Ta zacieśniająca się kooperacja świadczy o wspólnym dążeniu do zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności w regionie.

