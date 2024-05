Będzie zakaz przebywania w 27 miejscach na Podlasiu przy granicy z Białorusią

Zgodnie z ustawą o ochronie granicy państwowej w przypadku konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego w strefie nadgranicznej w związku z zagrożeniem życia lub zdrowia ludzi, lub mienia, wynikającym z przekraczania granicy państwowej wbrew przepisom prawa lub podejmowania prób takiego przekraczania, lub uzasadnionym ryzykiem popełniania innych czynów zabronionych, może być wprowadzony czasowy zakaz przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej. Zakaz na określonym obszarze wprowadza w drodze rozporządzenia minister spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii komendanta głównego Straży Granicznej.

W środę (29 maja) premier Donald Tusk, który odwiedził funkcjonariuszy i żołnierzy na Podlasiu, zapowiedział, że w związku z obecną sytuacją na granicy z Białorusią przywrócona zostanie tam strefa buforowa o szerokości „mniej więcej 200 metrów”.

Tego samego dnia wiceszef MSWiA Czesław Mroczek powiedział PAP, że strefa buforowa zostanie wprowadzona rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji. Obszar obowiązywania zakazu został określony w wykazie, który załączono do projektu rozporządzenia. Obejmuje on 26 obrębów ewidencyjnych w powiecie hajnowskim, w województwie podlaskim oraz jeden obręb ewidencyjny w powiecie białostockim.

Szczegóły (obecnie) uzgadnianego rozporządzenia nie są znane. Wiadomo tylko, jakich miejscowości ów zakaz ma dotyczyć.

Polski żołnierz dźgnięty nożem. Atak migrantów na granicy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Przeczytaj także: Niemiecki tygodnik wysyła wojska państw bałtyckich i Polski na Ukrainę

Ograniczenia w strefie przygranicznej z Białorusią obowiązywały już w poprzednich latach, za rządów PiS.

Od 2 września do 30 listopada 2021 r. w części województw podlaskiego i lubelskiego rozporządzeniem prezydenta RP był wprowadzony stan wyjątkowy. Wprowadzono go w związku z kryzysem migracyjnym na polsko-białoruskiej granicy. Stan wyjątkowy obowiązywał w pasie ok. 3 km od granicy na terenie 183 miejscowości na obszarze tych dwóch województw. Następnie od 1 grudnia 2021 roku do końca czerwca 2022 na tym terenie obowiązywało rozporządzenie MSWiA o zakazie przebywania na tym obszarze.

Od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r. w Podlaskiem rozporządzeniem wojewody po wnioskach Straży Granicznej obwiązywał zakaz zbliżania się do granicy na odległość mniejszą niż 200 metrów; obowiązywał na długości 203,5 km. Był on wprowadzony w związku z budową zapory na granicy.

Od 1 stycznia 2023 r. w Podlaskiem ograniczenia na granicy polsko-białoruskiej reguluje inne rozporządzenie wojewody - wydane we wrześniu 2021 roku, w sprawie zakazu przebywania na całym odcinku pasa drogi granicznej na granicy z Białorusią, czyli na granicy zewnętrznej UE - czyli na odległość 15 m od linii granicy. Zakaz ten nie dotyczy jedynie właścicieli gruntów leżących w pasie drogi granicznej oraz oznakowanych szlaków turystycznych i kąpielisk. Za złamanie tego rozporządzenia grozi mandat karny...