Będzie nowa umowa polsko-holenderska o współpracy na rzecz obronności

Donald Tusk spotkał się z premierem Holandii Dickiem Schoofem przy okazji uroczystości holenderskich obchodów Dnia Wyzwolenia, w których polski polityk uczestniczył jako gość specjalny. To jedno z najważniejszych świąt narodowych Holandii, które upamiętnia jej wyzwolenie spod niemieckiej okupacji w 1945 r. i zakończenie II wojny światowej.

– Wolność wymaga ciągłej uwagi i troski. Mówimy o 80 latach wolności, ale wiemy, że ta walka w Europie wschodniej trwała jeszcze dłużej – mówił holenderski premier na wspólnej konferencji z Donaldem Tuskiem.

Holender podkreślił przy tym, że rosyjskie zagrożenie wykracza poza Ukrainę, co wymaga współpracy, w tym tej w dziedzinie obronności. Szef holenderskiego rządu chwalił rolę Polski w tym zakresie, oceniając, że pod względem „politycznym” i „militarnym” znajdujemy się w środku Europy.

Podczas wspólnego briefingu Tusk poinformował o finalizowaniu prac nad nową umową w dziedzinie bezpieczeństwa i współpracy militarnej między Polską a Holandią, nad czym pracują resorty obrony obu krajów. Z tej przyczyny zaprosił Schoofa do Polski.

– Pozwolisz, że tak nieprotokolarnie, tutaj przed mediami, zaproszę cię, żebyś złożył wizytę, może właśnie tego dnia, w lipcu, w Polsce, kiedy będziemy podpisywali tę odnowioną umowę. (...) Wydaje się, że spotkanie tego dnia w Warszawie byłoby jak najbardziej na miejscu – zaproponował polski premier.

Dopytywany o szczegóły porozumienia, odparł, że bardzo by mu zależało na tym, aby współpraca Polski i Holandii przypominała swoją skalą współpracę z Francją, Wielką Brytanią, państwami skandynawskimi czy bałtyckimi.

– Chyba nic nie stoi na przeszkodzie, (...) żeby nasze relacje, w tym współpraca na rzecz obronności, zostały podniesione do maksymalnie wysokiego poziomu. To jest we wspólnym interesie" – ocenił, zastrzegając, że treść dokumentu zostanie ujawniona, gdy umowa zostanie już podpisana.

Premier Holandii nie zadeklarował wprost, że pojawi się w Polsce w lipcu, ale również podkreślił konieczność zacieśnienia współpracy, w tym tej dotyczącej m.in. przemysłów zbrojeniowych. Przyznał również, że rozumie, iż Polska i kraje bałtyckie mają „zupełnie inne odczucie”, jeśli chodzi o zagrożenie ze strony Rosji, niż państwa, którym geograficznie do Rosji nieco dalej.

– Nasza współpraca ma oczywiście dużo szerszy wymiar niż tylko bezpieczeństwo. Ale nie dziwicie się na pewno, że tyle czasu poświęcamy naszemu wspólnemu bezpieczeństwu. Polska i Holandia to są państwa, które zarówno w wymiarze symbolicznym, jak i praktycznym są wobec siebie niezwykle lojalne. My podzielamy właściwie wszystkie te kluczowe punkty widzenia, jeśli chodzi o kwestie geopolityczne - zapewnial premier Tusk.

Podczas briefingu Tusk, który wcześniej wielokrotnie odnosił się do Ukrainy, został zapytany o uroczystości 80. rocznicy zwycięstwa Związku Sowieckiego nad nazistowskimi Niemcami. W tych obchodach planują wziąć udział m.in. przywódcy Serbii i Słowacji.

– Nie jest moim zadaniem komentować decyzje prezydentów Chin czy Brazylii. (Oni) mają pewnie inne punkty widzenia co do historii i teraźniejszości, ale żaden Europejczyk nie ma prawa, nie może udawać, że nie widzi, gdzie czai się zagrożenie i jak ważne jest zachowanie solidarności i wspólnoty europejskie.

Ocenił w tym kontekście, że wielkie tragedie Europy, w tym I oraz II wojna światowa, miały swoje źródło także w „politycznej ślepocie, obojętności, takiej niejednoznaczności oraz tolerancji dla zła”.

– I my jesteśmy dzisiaj tutaj także po to, aby bardzo wyraźnie i głośno powiedzieć, że Europa i wspólnota Zachodu nie może nigdy więcej takiego błędu popełnić…

W rankingu Global Firepower Holandia, czyli Królestwo Niderlandów, sklasyfikowana jest na 36. miejscu (na 145 państw ujętych na tej liście. Polska jest na 21. miejscu.

Holandia przekazała Ukrainie ok. 5,88 mld euro do lutego 2024 r. W 2025 r. zapowiedziała, że przekaże pomoc o wartości 3,5 mld euro. Holandia przekazała Ukrainie 24 myśliwce F-16. Pierwsze z nich dotarły w lipcu 2024 r. Przeznaczyła ponad 150 mln euro na zakup rakiet klasy powietrze-ziemia dla F-16 oraz 60 mln euro na drony.

Holandia podkreśla, że wsparcie dla Ukrainy nie kończy się po zakończeniu wojny. Kraj ten planuje długoterminowe relacje z Ukrainą, w tym pomoc w odbudowie i integracji z Unią Europejską...

