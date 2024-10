Będą manewry „Zapad 2025”. Zapewne z symulowaną agresją NATO w tle

Jakoby na manewry ma składać się 160 tzw. wydarzeń.

„Zamierzamy utrzymać wysoką intensywność szkolenia bojowego. Jego kulminacją w 2025 r. będą wspólne ćwiczenia strategiczne „Zapad”. Plan ćwiczeń żołnierzy uwzględnia współczesne zagrożenia dla Rosji i Białorusi, a także zaistniałą sytuację, w tym w strefie specjalnej operacji wojskowej” – cytuje wypowiedź rosyjskiego ministra obrony Andrieja Biełousowa agencja prasowa TASS.

Rosyjskie media cytują Biełousowa który poinformował, że dobiegają końca prace nad traktatem między Federacją Rosyjską a Białorusią o gwarancjach bezpieczeństwa wojskowego i „nowej koncepcji Bezpieczeństwa Państwa Związkowego (Białorusi i Rosji, w Polsce określanego jak ZBiR - Związek Białorusi i Rosji - Portal Obronny)” na lata 2025–2027.

Garda: Dr Tomasz Smura z Fundacji Puławskiego o NATO Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Tradycyjnie wielodniowe ćwiczenia „Zapad” prowadzone są we wrześniu. W tej formule, czyli w dwustronnej – od 2009 r. Wcześniej, aż od 1973 r. do rozpadu ZSRR i Układu Warszawskiego, Armia Radziecka i jej sojusznicze, ludowe armie z państw zależnych od Moskwy, ćwiczyły obronę przed atakiem NATO.

Do historii przeszedł „Zapad 1981”. Wtedy te manewry postrzegano, jako co najmniej narzędzie do zastraszania „Solidarności” i reszty Polski groźbą interwencji, w rodzaju operacji „Dunaj”, której celem latem 1968 r. stała się zliberalizowana (jak na komunistyczne warunki) Czechosłowacji. W ćwiczeniach „Zapad 1981” (oficjalnie) obronę przeciwko NATO ćwiczyło 100 tys. żołnierzy, na terytorium PRL, NRD i ZSRR.

Ostatnie manewry z cyklu „Zapad” przeprowadzono w 2021 r. I te manewry zaangażowaniem sił i środków przebiły te z czasów sowieckich. Wówczas uczestniczyło w nich 200 tys. żołnierzy białoruskich i rosyjskich. Użyto 760 jednostek sprzętu, w tym 290 czołgów, 240 systemów artylerii, 15 okrętów wojennych, a siły powietrzne wspierały działania na lądzie.

Wśród ćwiczących znaleźli się także żołnierze państw należących do Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ODKB). Manewry były prowadzone na kilku poligonach w Rosji i Białorusi oraz obejmowały symulowane działania obronne i ofensywne. Resorty obrony obu państw sojuszniczych podkreślają, że „Zapad 2025” będzie kontynuacją manewrów „Związkowa Stanowczość 2022” oraz „Braterstwo Bojowe 2023”.