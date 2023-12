Sztab Generalny Wojska Polskiego opublikował w okresie świąt, nagranie wideo z drona przedstawiające granicę Polski i Białorusi, jak czytamy we wpisie „Świąteczny czas na polsko-białoruskiej granicy mija dość spokojnie. Żołnierze Wojska Polskiego odnotowali tylko kilka incydentów na kontrolowanym odcinku. Dbamy o wspólne bezpieczeństwo”. Nagranie jest dowodem na użycie przez wojsko zakupionych przez Polskę tureckich dronów Bayraktar TB2.

Świąteczny czas na 🇵🇱-🇧🇾 granicy mija dość spokojnie. Żolnierze #WojskoPolskie odnotowali tylko kilka incydentów na kontrolowanym odcinku. Dbamy o wspólne bezpieczeństwo 🇵🇱 pic.twitter.com/ii2gNK4QMv— Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) December 25, 2023

W październiku informowaliśmy, że zakończył się odbiór trzeciego zestawu bezzałogowców. Ówczesny minister obrony Mariusz Błaszczak, przekazał wtedy, że kolejne drony Bayraktar są już po testach w 12 Bazie Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu.

Umowa na zakup czterech zestawów bezzałogowych systemów powietrznych (BSP) klasy MALE Bayraktar TB2 dla Wojska Polskiego została podpisana w maju 2021 roku. W październiku 2022 r. do 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych trafiły pierwsze bezzałogowe systemy powietrzne Bayraktar TB2. Pierwszy z zamówionych zestawów obejmował m.in. 6 bezzałogowych statków powietrznych wraz z 3 mobilnymi stacjami kontroli. Pierwsza partia dostaw zakontraktowanego sprzętu wojskowego obejmuje również m.in. elementy wsparcia naziemnego systemu, urządzenia diagnostyczne, części zamienne.

W skład każdego zestawu wchodzi 6 uzbrojonych dronów Bayraktar TB2. Polska w sumie zakupiła 24 bezzałogowych systemów powietrznych (BSP) klasy MALE Bayraktar TB2. Polscy operatorzy dronów z 12 Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu oraz z Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie przechodzą szkolenie w Turcji z obsługi tych maszyn.

Jak czytamy na stronie MON „kontrakt obejmuje także dostawę m.in. mobilnych stacji kontroli, radarów SAR, symulatorów oraz zapas części zamiennych. Umowa przewiduje także dostarczenie naprowadzanych laserowo kierowanych pocisków typu MAM-L i MAM–C, które umożliwią realizację pełnego spektrum zadań taktycznych zgodnie z operacyjnym przeznaczeniem systemu oraz amunicji szkolnej.

Bayraktar TB2 to taktyczny bezzałogowy system powietrzny (BSP) klasy MALE zdolny do prowadzenia zadań obserwacyjnych i rozpoznawczych (ISR) oraz misji bojowych za pomocą kierowanych pocisków przenoszonych na czterech punktach podwieszeń pod skrzydłami. Bayraktar TB2 został wyposażony w system awioniki umożliwiający w pełni autonomiczne kołowanie, start, lądowanie i przelot. Dron ma 6,5 metra długości oraz 12 metrów rozpiętości. Osiąga długotrwałość lotu do 27 godzin. Masa startowa drona to 650 kilogramów, a maksymalna prędkość to około 220 km/h.