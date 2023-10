Minister obrony narodowej zaznaczył w piątek w mediach społecznościowych, że Polska cały czas zwiększa swoje bezpieczeństwo.

"Kolejne drony Bayraktar są już po testach w 12 Bazie Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu. Dziś zakończyliśmy odbiór trzeciego zestawu bezzałogowców!" - napisał na Twitterze minister Błaszczak.

Umowa na zakup czterech zestawów bezzałogowych systemów powietrznych (BSP) klasy MALE Bayraktar TB2 dla Wojska Polskiego została podpisana w maju 2021 roku. W październiku 2022 r. do 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych trafiły pierwsze bezzałogowe systemy powietrzne Bayraktar TB2. Pierwszy z zamówionych zestawów obejmował m.in. 6 bezzałogowych statków powietrznych wraz z 3 mobilnymi stacjami kontroli. Pierwsza partia dostaw zakontraktowanego sprzętu wojskowego obejmuje również m.in. elementy wsparcia naziemnego systemu, urządzenia diagnostyczne, części zamienne.

W skład każdego zestawu wchodzi 6 uzbrojonych dronów Bayraktar TB2. Polska w sumie zakupiła 24 bezzałogowych systemów powietrznych (BSP) klasy MALE Bayraktar TB2. Polscy operatorzy dronów z 12 Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu oraz z Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie przechodzą szkolenie w Turcji z obsługi tych maszyn.

Jak czytamy na stronie MON „kontrakt obejmuje także dostawę m.in. mobilnych stacji kontroli, radarów SAR, symulatorów oraz zapas części zamiennych. Umowa przewiduje także dostarczenie naprowadzanych laserowo kierowanych pocisków typu MAM-L i MAM–C, które umożliwią realizację pełnego spektrum zadań taktycznych zgodnie z operacyjnym przeznaczeniem systemu oraz amunicji szkolnej.

Bayraktar TB2 to taktyczny bezzałogowy system powietrzny (BSP) klasy MALE zdolny do prowadzenia zadań obserwacyjnych i rozpoznawczych (ISR) oraz misji bojowych za pomocą kierowanych pocisków przenoszonych na czterech punktach podwieszeń pod skrzydłami. Bayraktar TB2 został wyposażony w system awioniki umożliwiający w pełni autonomiczne kołowanie, start, lądowanie i przelot. Dron ma 6,5 metra długości oraz 12 metrów rozpiętości. Osiąga długotrwałość lotu do 27 godzin. Masa startowa drona to 650 kilogramów, a maksymalna prędkość to około 220 km/h.

Polska posiada m.in. 48 samolotów F-16; zamówione są 32 samoloty F-35, których pierwsze egzemplarze trafią do polskich pilotów w przyszłym roku. Ponad to zamówione mamy 48 FA-50; "12 spośród tych samolotów będzie w tym roku, część już jest w polskich Siłach Powietrznych, ale to jeszcze zbyt mało. Potrzebne są nam jeszcze przynajmniej dwie eskadry samolotów wielozadaniowych" - powiedział we wrześniu szef MON.

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że w przyszłym roku na obronność planowane jest wydanie 137 mld zł.

Nie tylko Polska. Turcja zapowiada inwestycję na Ukrainie

Jak podała agencja Ukrinform pod koniec września, firma Bayraktar przekazała podczas forum przemysłu obronnego w Kijowie, że zainwestuje ok. 100 mln USD w trzy projekty na Ukrainie. Biznesmen z tureckiej firmy wymienił trzy projekty: fabrykę dronów, centrum serwisowe i główne biuro firmy. Bayraktar poinformował, że budowa zakładów na Ukrainie już się rozpoczęła i że zakończy się w ciągu półtora roku.

"Według naszych planów pracować tu będzie co najmniej 300 osób. Współpraca trwa" - powiedział. Podkreślił, że Ukraina dysponuje unikatowymi technologiami z zakresu produkcji silników, zaś strona turecka oferuje drony, na których te silniki są instalowane.

Po raz pierwszy o planach budowy na Ukrainie zakładu produkującego drony TB2 poinformowano jesienią 2021 roku. Mowa była o produkcji bezzałogowców wyposażonych w ukraińskie silniki. Bayraktary TB2 znajdowały się już wtedy na wyposażeniu armii ukraińskiej; Ukraina kupiła od Turcji sześć takich dronów w 2018 roku.

