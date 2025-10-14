Mimo PURL, mniej broni dla Kijowa. Dramatyczny spadek pomocy wojskowej

Inicjatywa NATO PURL, uzgodniona w lipcu 2025 roku podczas spotkania sekretarza generalnego NATO Marka Rutte z prezydentem USA Donaldem Trumpem, miała na celu usprawnienie dostaw broni dla Ukrainy. Umożliwia ona NATO nabywanie "gotowej do użycia" broni z amerykańskich zapasów, finansowanej przez inne państwa członkowskie. Do sierpnia w inicjatywie uczestniczyło osiem krajów:

Belgia;

Kanada;

Dania;

Niemcy;

Łotwa;

Holandia;

Norwegia;

Szwecja;

Kraje te przeznaczyły łącznie 1,9 mld EUR na ten cel. Mimo to, w lipcu i sierpniu odnotowano znaczny spadek pomocy wojskowej. Po tym, jak na początku 2025 roku Stany Zjednoczone wstrzymały ogłaszanie nowych pakietów pomocowych, kraje europejskie początkowo zwiększyły swoje wsparcie, przekraczając średnią miesięczną z lat 2022–2024. Jednak tendencja ta uległa załamaniu latem.

Europa ogranicza wsparcie – co dalej?

„Środki przeznaczone na pomoc wojskową przez kraje europejskie spadły o 57 procent w porównaniu z okresem styczeń–czerwiec 2025 r., nawet po uwzględnieniu ich wkładu w inicjatywę NATO PURL” – wynika z analizy Instytutu Kilońskiego.

Średnia miesięczna kwota całej pomocy wojskowej w tym okresie była o 43 procent niższa niż w pierwszej połowie 2025 roku.

Christoph Trebesch, szef Ukraine Support Tracker i dyrektor ds. badań w Instytucie w Kilonii, podkreśla znaczenie inicjatywy NATO PURL:

„Ponieważ wsparcie wojskowe dla Ukrainy w coraz większym stopniu zależy od zakupu nowej broni, co często zajmuje miesiące, a nawet lata, inicjatywa NATO PURL jest ważnym narzędziem zapewniającym Ukrainie gotową do użycia broń z zapasów amerykańskich”.

Zaznacza jednak, że „spadek pomocy wojskowej w lipcu i sierpniu jest zaskakujący. Pomimo inicjatywy NATO PURL Europa ogranicza swoje ogólne wsparcie wojskowe. Teraz kluczowe znaczenie będzie miało to, jak będą kształtować się dane jesienią”.

Trump dogaduje się z Putinem? Ukraina pod presją | Zdaniem Super Expressu

Stabilność pomocy cywilnej i finansowej

W przeciwieństwie do wsparcia wojskowego, pomoc finansowa i humanitarna pozostała na stabilnym poziomie. W okresie od lipca do sierpnia przeznaczono na nią 7,5 mld euro, co jest zgodne z poprzednimi latami i pierwszą połową bieżącego roku. Aż 86% nowo przydzielonych środków pochodziło z instytucji UE, w tym nowe transze w ramach instrumentu ukraińskiego (5,4 mld euro) i mechanizmu pożyczkowego ERA (1 mld euro).

Christoph Trebesch zauważył, że