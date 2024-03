Argentyna bliska finalizacji umowy na F-16 od Danii. Potwierdza decyzję zakupową

Jak podały argentyńskie media w marcu minister obrony Danii Troelsa Lund Poulsena odwiedzi Argentynę i spotka się Luisem Petri w celu omówienia i potencjalnego podpisania umowy sprzedaży duńskich F-16 do Argentyny. Inne media argentyńskie wskazują, że może to być nawet kwiecień. Królewskie Siły Powietrzne Danii będą wycofywać samoloty F-16 i część trafi na Ukrainę, a cześć zostanie sprzedana Argentynie. Kraj ten przechodzi obecnie na nowocześniejsze samoloty F-35. Dania posiada flotę około 40 samolotów F-16AM/BM Fighting Falcons, które mają ponad 40 lat. Dania informowała w sierpniu, że może przekazać 19 F-16 dla Ukrainy. Według bieżących informacji koszt całej operacji sprzedaży do Argentyny to 650 mln dolarów wraz z pakietem uzbrojenia.

Zakup F-16 miałby zostać sfinansowany dzięki hojnemu finansowaniu ze strony Stanów Zjednoczonych, dzięki czemu Argentyna miałaby sześć lat na zapłacenie prawie 700 milionów dolarów za zakup tych samolotów. Budżet ten zostałby podzielony niemal równo pomiędzy zakup samolotów, części zamiennych, symulatorów i szkolenie personelu, a także zakup uzbrojenia kierowanego, które ma być przenoszone przez samoloty.

#Argentina (🇦🇷) now has a generally confirmed price for the F-16A/B MLU deal, for a total of $650 million USD. The deal is composed of the 24x F-16A/B MLU fighters for $338 million, as well as an arms package of $312 million including AIM-9 Sidewinders & AIM-120 AMRAAMs. pic.twitter.com/CZbHN9c5Im— SA Defensa (@SA_Defensa) March 22, 2024

W Bydgoszczy będą remontowane samoloty F-16 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Argentyna od lat stara się zakupić nowe samoloty, poszukuje zamienników dla 16 samolotów Dassault Mirage III, które wycofano w 2015 roku. Były podejścia do szwedzkich samolotów Gripen, izraelskich IAI Kfir i lekkich myśliwców Korea Aerospace Industries FA-50, a także JF-17 z Pakistanu. Jednak nie udawało się.

Obecnie Siły Powietrzne Argentyny mają na wyposażeniu samoloty szkolno-bojowe IA-63 Pampa oraz A-4AR Fightinghawk.

Poza tym Szefowa Dowództwa Południowego USA, generał Laura Richardson, odwiedzi Buenos Aires w pierwszych dniach kwietnia z nieokreślonymi jeszcze celem wizyty, jednak argentyńskie media spekulują, że chodzi o zaciśnięcie współpracy w ramach bezpieczeństwa m.in. walka z handlem narkotykowym, a także będzie się starała uzgodnić z rządem organizację systemu współpracy przeciwko działaniu Chin na południowym Atlantyku. W tym celu planuje odwiedzić wspólną bazę wojskową w Ushuaia i udać się do Neuquén, gdzie Chiny obsługują stację naziemną, która oficjalnie zajmuje się śledzeniem aktywności obiektów na orbicie.

Pod koniec października La Nacion opublikowało informację, że Stany Zjednoczone wyraziły zgodę na sprzedaż temu krajowi 24 myśliwców F-16 wyposażonych w rakiety powietrze-powietrze z Danii i pracują nad pakietem finansowym na kwotę 40 mln dolarów, który miał ułatwić zakupu przez rząd Argentyny, operacji o ogromnym znaczeniu geopolitycznym, w której Waszyngton bezpośrednio konkuruje z Chinami, które zaoferowały sprzedaż samolotów JF-17 z Pakistanu. W połowie października zastępca sekretarza ds. bezpieczeństwa regionalnego Departamentu Stanu Mira Resnick powiedziała w rozmowie z dziennikarzami, że Departament Stanu po poinformowaniu Kongresu wyraził zgodę na transfer samolotów do Argentyny.

Nowy prezydent Argentyny Javier Milei zapowiedział, że kupi amerykańskiego myśliwca w listopadzie 2023 r. Po wyborze na prezydenta pojawiły się nagłówki gazet sugerujące potencjalne napięcie w stosunkach między Buenos Aires a Pekinem pod jego przywództwem. Widać wyraźnie, że nowy prezydent chce bardziej współpracować z USA i w nim widzi sojusznika w wielu sprawach.