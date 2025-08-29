Wstrzymane loty F-16 po tragedii w Radomiu. Z wyjątkiem działań operacyjnych

W czwartek wieczorem, podczas przygotowań do pokazów lotniczych AirSHOW w Radomiu, doszło do katastrofy samolotu F-16. Maszyna rozbiła się, a w wypadku śmierć poniósł pilot, mjr Maciej „Slab” Krakowian. Okoliczności zdarzenia są obecnie badane. Jak podaje PAP, wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oświadczył, że "wszystkie okoliczności katastrofy zostaną wyjaśnione, a poprzedzone będą badaniem i weryfikacją całego zdarzenia".

Konsekwencje katastrofy: Wstrzymanie lotów F-16 i odwołanie AirSHOW

W odpowiedzi na tragiczne wydarzenie, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych podjęło decyzję o wstrzymaniu wszystkich lotów myśliwców F-16 do odwołania. Informację tę przekazał PAP rzecznik Dowództwa, płk Marek Pawlak. Wyjątkiem od tej reguły są jedynie "działania operacyjne", które obejmują m.in. misje związane z ochroną polskiej granicy i przestrzeni powietrznej.

Ponadto, Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o odwołaniu tegorocznych pokazów lotniczych w Radomiu. Decyzja ta ma na celu zapewnienie pełnego skupienia na wyjaśnieniu przyczyn katastrofy i uhonorowanie pamięci zmarłego pilota.

Rola F-16 w obronności Polski: Kluczowy element bezpieczeństwa

Samoloty F-16 odgrywają kluczową rolę w systemie obrony powietrznej Polski. Regularnie patrolują granice kraju, w tym wschodnią flankę NATO, w ramach zobowiązań sojuszniczych. Są one "kluczowym elementem stałej gotowości bojowej, pełnią dyżury jako pary dyżurne – gotowe do natychmiastowego startu w reakcji na potencjalne zagrożenia, takie jak nieautoryzowane loty obcych maszyn, naruszenia przestrzeni powietrznej czy ataki rakietowe".

Wstrzymanie lotów F-16 poza operacjami bojowymi podkreśla powagę sytuacji i konieczność dogłębnego zbadania przyczyn wypadku, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo przyszłych operacji.