Pokazy AirSHOW w Radomiu zostały odwołane. Organizator zapowiedział zwrot pieniędzy za bilety

Katastrofa samolotu F-16, w której zginął major Maciej „Slab” Krakowian, wstrząsnęła polskim lotnictwem. Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem, podczas ćwiczeń przygotowujących do weekendowych pokazów AirShow w Radomiu. Samolot rozbił się, a pilot poniósł śmierć na miejscu.

Na wieść o tragedii, na miejsce zdarzenia, do 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu, przybył wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Podczas konferencji prasowej złożył kondolencje rodzinie zmarłego pilota, podkreślając, że był on „wspaniałym lotnikiem, żołnierzem Wojska Polskiego, służącym w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny, wieloletnim uczestnikiem pokazów lotniczych”.

Minister Kosiniak-Kamysz zapewnił, że

„wszystkie okoliczności katastrofy zostaną wyjaśnione, a poprzedzone będą badaniem i weryfikacją całego zdarzenia”.

Odwołanie AirShow w Radomiu i dalsze konsekwencje

Jedną z natychmiastowych konsekwencji tragedii jest odwołanie tegorocznych pokazów lotniczych AirShow w Radomiu. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że „o wszystkich innych sprawach związanych z organizacją będą informacje. Organizator będzie informował na swoich stronach. Jeśli ktoś zakupił bilety, wszystko oczywiście zostanie zwrócone. Wszystkie te informacje będą na stronie Agencji Mienia Wojskowego”.

Biuro Organizacyjne imprezy przekazało, że wszyscy, którzy kupili bilety na planowane na weekend Międzynarodowe Pokazy Lotnicze AirSHOW w Radomiu w ciągu 14 dni otrzymają zwrot pieniędzy.

"W związku z odwołaniem Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AirSHOW Radom 2025, informujemy, że zwrot środków za zakupione bilety nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia odwołania wydarzenia" – poinformowano w komunikacie zamieszczonym na stronie pokazów.

Zwroty mają być realizowane zgodnie z kolejnością zakupu biletów oraz za pomocą tej samej metody płatności, którą dokonano zakupu.

Inspektor Sił Powietrznych DGRSZ, gen. dywizji Ireneusz Nowak, odniósł się do tragicznej śmierci pilota, mówiąc, że

„Bycie pilotem myśliwskim to spełnienie marzeń i to realizacja swojej pasji. Ale, jak brutalnie pokazało dzisiaj życie, za tę pasję czasami niektórym z nas przychodzi zapłacić najwyższą cenę”.

Podkreślił również, że zawód pilota myśliwskiego jest zawodem podwyższonego ryzyka, a „każdy, kto go podejmuje, musi to ryzyko akceptować”.

Tragiczne wydarzenie jest „traumą dla całego, małego środowiska pilotów F-16”. Major Maciej „Slab” Krakowian był nie tylko „świetnym pilotem”, ale miał też „ogromny potencjał”. Jak zaznaczył gen. Nowak, „widzieliśmy w nim przyszłego dowódcę lotniczego. Chcieliśmy, żeby rozwijał swoją karierę nie tylko lotniczą, ale również wojskową”. Dodał ze smutkiem: „Dzisiaj te wszystkie marzenia, nasze oczekiwania, zostały brutalnie przerwane”.

Kim był mjr Maciej „Slab” Krakowian?

Major Maciej „Slab” Krakowian był postacią wybitną w polskim lotnictwie wojskowym. Był jednym z najbardziej utytułowanych polskich pilotów F-16 oraz liderem prestiżowego zespołu Tiger Demo Team. Jego kariera była ściśle związana z 31. Bazą Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Jako instruktor i lider zespołu F-16 Tiger Demo Team Poland, major Krakowian reprezentował Polskie Siły Powietrzne na licznych pokazach lotniczych, zarówno w kraju, jak i za granicą, zyskując uznanie i podziw.

Gen. Nowak zadeklarował, że „zrobimy wszystko, aby otoczyć opieką rodzinę. Aby ulżyć im w tym ciężkim czasie”. Społeczność lotnicza oraz całe Wojsko Polskie poniosły ogromną stratę w wyniku tej tragicznej katastrofy. Okoliczności zdarzenia będą szczegółowo badane, aby zapobiec podobnym wypadkom w przyszłości.